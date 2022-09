Chega inteiro? Veja como o Corinthians geriu titulares para semifinal da Copa do Brasil 

Vítor Pereira usa semanas livres para planejar confronto com o Fluminense.

O Corinthians disputa uma vaga na final da Copa do Brasil nesta quinta-feira, às 20h, na Neo Química Arena, com o Fluminense. Depois do empate em 2 a 2 no jogo de ida das semifinais, no Maracanã, a equipe de Vítor Pereira disputou três partidas pelo Brasileirão.

O técnico português fala, constantemente, sobre a necessidade de gerir seu elenco para que os jogadores cheguem nas partidas mais “frescos”. Por isso, fez um planejamento pensando no jogo do ano para o Timão, que busca sua primeira decisão no ano.

A provável escalação do Corinthians para o jogo de volta da semifinal tem: Cássio; Fagner, Gil, Balbuena e Fábio Santos; Fausto Vera, Du Queiroz e Renato Augusto; Gustavo Mosquito, Róger Guedes e Yuri Alberto.

Pensando no entrosamento e também por desfalques, a estratégia de Vítor Pereira entre os jogos de ida da Copa do Brasil e a volta foi de dar mais tempo de jogo para um time base.

Oito dos onze prováveis titulares para quinta-feira jogaram as quatro partidas (incluindo a do Maracanã) que antecedem a decisão: Cássio, Fagner, Gil, Balbuena, Fausto Vera, Gustavo Mosquito, Róger Guedes e Yuri Alberto.

Destes, apenas Cássio, Balbuena e Fausto Vera atuaram o tempo inteiro.

Fagner, por conta de uma lesão contra o Inter, recebeu menos minutos em campo, mas já está recuperado. Renato Augusto, também por um pequeno problema na panturrilha, e Fábio Santos, dentro do rodízio com Lucas Piton, tiveram um gerenciamento maior de tempo jogado.

Fausto Vera e Du Queiroz, os “motores” do meio-campo corintiano, chegam em uma sequência grande de jogos. O argentino, inclusive, jogou todas as 12 partidas desde sua chegada. E Vítor Pereira não se preocupa com o jovem chegando cansado na decisão.

O jovem volante brasileiro, por outro lado, só recebeu um descanso contra o Inter, por suspensão de terceiro amarelo.

Contra o São Paulo, o Timão contou com as voltas de Lucas Piton, Renato Augusto, Adson e Robson Bambu. Já Raul Gustavo e Rafael Ramos podem ser opções para a decisão da Copa do Brasil. Os desfalques devem ficar por conta de Maycon e Júnior Moraes.