Chega a Votuporanga o autor do homicídio de Gustavo Caporalini

Chegou por volta das 21 horas desta segunda-feira, dia 26, na carceragem do Plantão Policial de Votuporanga o autor do homicídio do cantor sertanejo Gustavo Caporalini.

O agente penitenciário Rodrigo Marques – autor da morte do cantor votuporanguense chegou à sede da Delegacia de Polícia – Central de Flagrantes escoltado por viaturas e agentes da Polícia Civil. Ele foi transferido da cidade mineira de Iturama para Votuporanga após audiência de custódia realizada pela Justiça de Minas Gerais, que prosseguiu pela prisão preventiva do autor do assassinato.

O agente foi preso por volta das 17 horas, deste domingo, em uma avenida na cidade de Campina Verde (MG) em fuga após cometer o crime na residência do cantor, na rua Amapá, em Votuporanga.

Segundo informações, ao ser abordado pela PM mineira, R.M não resistiu à prisão e logo confessou a autoria do crime.

De lá, ele foi conduzido ao Plantão Policial de Iturama, onde prestou depoimento e aguardou a audiência de custódia realizada no início da tarde de ontem. A Justiça prosseguiu pela prisão preventiva e o autor foi transferido para a carceragem da Polícia Civil de Votuporanga, de onde será levado para algum presídio da região.

DEFESA:

Os advogados de defesa Marcelo Leal e Douglas Fontes estiveram na Central de Flagrantes e tiveram uma conversa inicial com o autor na carceragem. Os advogados informaram que o agente penitenciário não deu muitos detalhes do crime.

VELORIO:

O corpo do sertanejo está sendo velado até às 10 horas, desta terça-feira, no Velório Municipal de Votuporanga e o sepultamento ocorrerá às 10 horas, no Cemitério e Crematório Rosa Mística, na rodovia Péricles Bellini