Chefe da arbitragem da CBF avalia que gol anulado de Calleri e pênalti de Rafinha foram decisões corretas 

Entidade publica vídeo em que Wilson Seneme analisa lances polêmicos da rodada.

O presidente da Comissão de Arbitragem da CBF, Wilson Seneme, avaliou que o árbitro Bruno Arleu de Araújo acertou nos dois lances polêmicos do jogo entre Corinthians e São Paulo, no último domingo, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro.

O São Paulo reclamou – inclusive formalmente – de um gol anulado de Calleri e de um pênalti marcado para o Corinthians em falta cometida por Rafinha.

A CBF publicou um vídeo no qual Seneme analisa todos os lances polêmicos da rodada. E, no trecho específico em que trata de Majestoso, aprovou as decisões tomadas por Bruno Arleu de Araújo.

Sobre o gol anulado de Calleri, Seneme declarou: “Na nossa visão, o árbitro de campo acertou ao marcar a infração. Ele errou no procedimento, porque se não houvesse a infração ele não teria permitido o uso da ferramenta VAR. Ele teria que ter esperado o lance. A checagem poderia ter sido feita. Mas o árbitro acertou. O jogador do Corinthians salta antes, tem a preferência do lance. O Calleri só consegue chegar na bola porque empurrou o jogador do Corinthians para frente. Isso se caracteriza infração. Foi correta.”

Sobre o pênalti anotado em falta cometida por Rafinha: “Olha onde o árbitro está colocado. É muito bom. Ele está bem posicionado para interpretar, isso é muito importante na linguagem da arbitragem […] Se a gente olhar o movimento do Rafinha, ele empurra o jogador para o lado. E isso faz com que o jogador não tenha condição de seguir na jogada. Não é o jogador [do Corinthians] que se deixa cair, ele foi atirado para o lado. A gente pode dizer que é uma jogada de interpretação, que o toque não é suficiente. As orientações que vêm da Fifa, como impactou o movimento do jogador, tem que ser cobrado o tiro penal.”

*Com informações do ge