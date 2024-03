Chandelly visita escolas e pede manutenção em aparelhos de ar-condicionado 

O vereador visitou diversas unidades do município e a situação mais grave foi encontrada no ‘Irma Pansani Marin’, onde todos os aparelhos de ar-condicionado das salas de aula estão sem funcionar devido a um problema elétrico.

O vereador Chandelly Protetor (Podemos) apresentou durante a 9ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Votuporanga/SP, realizada na segunda-feira (18.mar), vários assuntos de interesse da população e demandas dos bairros. Entre os principais temas levados à tribuna, o parlamentar pediu a exibição de um vídeo no telão do plenário no qual mostrou que, desde o início do ano, a escola municipal Irma Pansani Marin, no bairro São João, está com todos os aparelhos de ar-condicionado das salas de aula sem funcionar devido a um problema elétrico.

“Visitei várias escolas da rede municipal e, infelizmente, tenho encontrado alguns problemas e cobrado a Administração Municipal para que tenha urgência nas devidas soluções. Pedi melhorias no Cemei Dr. Abílio Calile, no Parque Residencial do Lago, no Centro de Educação Municipal Anita Liévana de Camargo, no Bom Clima, e mostrei no telão as condições alarmantes da escola Irma Pansani. Alunos e professores estão desde o início do ano com todos os aparelhos de ar-condicionado desligados por conta de um problema no transformador da escola. Já encaminhei indicações ao Poder Executivo e é inadmissível que no calor de 40 graus de Votuporanga as crianças não tenham os aparelhos que são uma necessidade. Há relatos de pais que tiveram que se ausentar do trabalho para ir até a escola para buscar o filho que passou mal devido ao calor”, afirmou Chandelly.

O vereador também sugeriu que a Prefeitura de Votuporanga compre peças e equipamentos reservas para que, quando necessária, seja feita a manutenção mais rápida e evite que as salas de aulas sejam afetadas com o clima abafado durante as altas temperaturas registradas na cidade.