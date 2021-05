Chandelly visita centro de zoonoses em Nova Granada para conhecer modelo de castração

Parlamentar afirmou que esteve no município conhecendo o procedimento para sugerir ao prefeito Jorge Seba que o implante no Centro de Zoonoses de Votuporanga/SP.

Durante a 18ª Sessão Ordinária da Casa de Leis de Votuporanga/SP, nesta segunda-feira (24), o vereador Leonardo Brigagão, o Chandelly Protetor (Podemos), destacou, apresentando fotos, uma visita realizada recentemente por ele em Nova Granada/SP.

Chandelly destacou que esteve conhecendo o local para sugerir ao prefeito Jorge Seba (PSDB) que o Centro de Zoonoses faça também castrações, no modelo como implantado naquele município.

O parlamentar disse ainda que, juntamente com o vereador Professor Djalma Nogueira (Podemos), solicitou ao Poder Executivo que faça uma parceria com o curso de Medicina Veterinária da Unifev para prestação de serviços de castração no município, por meio do Castramóvel.

Ele também fez uma importante sugestão sobre o combate à leishmaniose. “Gostaria que o prefeito pudesse adquirir as coleiras que ajudam no combate à leishmaniose. Com a coleira, o animal não vai se contaminar e assim, não vai passar a doença aos seres humanos”, disse ele.