Chandelly reforça pedido para construção de unidade de saúde no bairro Pacaembu 

O vereador Léo Chandelly Protetor (Podemos) durante a 21ª Sessão Ordinária na Casa de Leis, apresentou as indicações encaminhadas ao prefeito Jorge Seba (PSDB). Entre as solicitações e melhorias no bairro Pacaembu, o parlamentar reforçou o pedido para a construção de uma Unidade de Saúde.

Segundo ele, já foi conquistada a instalação de uma escola estadual e a unidade seria essencial para os moradores, bem como mais vagas na creche.

Outra solicitação do vereador é para a criação de linha de transporte coletivo na Rua Dimas Lievana de Camargo, além de outros pontos no bairro. “Os idosos estão andando um trecho muito longo até a avenida principal para ter acesso ao ônibus. Além disso, solicitamos ainda a construção de pontos com cobertura para mais comodidade e segurança dos usuários”, disse ele.

O parlamentar ainda falou sobre a causa animal, reforçando a abertura de inscrições para a castração de cães e gatos que seguem até o dia 18 de junho. Chandelly disse também que esteve, recentemente, com o vice prefeito Cabo Valter. “Solicitamos a ampliação do abrigo municipal e a criação de gatil, devido ao grande número de abandonos que tem acontecido. Solicitamos a construção de uma maternidade para cachorras abandonadas e um espaço para quarentena de animais doentes”, explicou o vereador.