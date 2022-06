Chandelly Protetor sugere a construção de “crechão” para sanar a demanda de falta de vagas nas creches e escolas 

Vereador justificou que o objetivo da propositura é garantir que Votuporanga tenha condições de acolher crianças em idade de berçário até a iniciação do ensino de alfabetização, para que essas não fiquem descobertas pelo sistema público de educação.

O vice-presidente da Câmara de Votuporanga/SP, o vereador Chandelly Protetor (Podemos), apresentou na 20ª sessão ordinária desta segunda-feira (6.jun), uma indicação para que seja oficiado ao Poder Executivo, para que através da Secretaria Municipal da Educação realize estudos no sentido de construir um “crechão” para sanar a demanda de falta de vagas nas creches e escolas do município.

Em sua justificativa, o parlamentar apontou que o objetivo dessa propositura é que Votuporanga tenha condições de “acolher crianças em idade de berçário até a iniciação do ensino de alfabetização, para que essas não fiquem descobertas pelo sistema público da educação, e os pais sem respaldo pelo município, em relação aos empregos”.

Chandelly destacou em sua indicação que a Prefeitura vem buscando, de forma ininterrupta, medidas que visem aperfeiçoar o seu sistema de ensino e a estrutura de suas unidades educacionais, com a finalidade de proporcionar aos nossos alunos um aprendizado de primeiro mundo em todos os aspectos. Entretanto, o pedido “deve ser acolhido ao nosso entender pela referida pasta administrativa, pois, representa os anseios da população e a gestão participativa no governo local. Desta forma, apresentamos a presente propositura no sentido de que seja oficiado ao Poder Executivo, para que através da Secretaria Municipal da Educação, possa estudar o pleito ora narrado”, finalizou.