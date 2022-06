Chandelly Protetor se reúne com secretário estadual de Esportes 

Ainda na capital paulista, o vereador se encontrou com os deputados Bruno Lima e Márcio da Farmácia.

O vereador Chandelly Protetor (Podemos) esteve na última semana em São Paulo/SP, em audiência na Secretaria Estadual de Esportes e Lazer, quando apresentou diversas reivindicações para Votuporanga/SP.

Em audiência com o secretário Thiago Milhim, o votuporanguense apresentou uma reivindicação para que o Governo do Estado envie recursos financeiros para o município investir na reforma das quadras poliesportivas da cidade.

Segundo o parlamentar, “as quadras poliesportivas têm que estar sempre muito bem tratadas, para assegurar a segurança e o desempenho de seus usuários.”

O vereador ainda pediu recursos financeiros para o município construir quadras de Beach Tênis, o esporte do momento no Brasil.

Ainda na Secretaria de Esportes, Chandelly pediu a doação de kits esportivos para a correta prática esportiva de crianças, adolescentes e jovens com transtorno espectro autismo. “O esporte é o caminho para uma vida mais saudável e sem vícios, sendo assim, deve ser incentivado pelo Poder Público”, destacou o vereador.

Em audiência no gabinete do deputado estadual Márcio da Farmácia, o vereador pediu a liberação de emenda parlamentar no valor de R$100 mil junto ao orçamento do Estado, direcionada à Prefeitura de Votuporanga, objetivando a aquisição de equipamentos para a montagem de um CAPSi – Centro de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil de Votuporanga.

O CAPSi é um ambiente de atenção psicossocial infanto-juvenil que têm por missão oferecer atenção integral a crianças e adolescentes em sofrimento psíquico com transtornos mentais graves e persistentes, inclusive pelo uso de substâncias psicoativas e oferece serviços como consulta psiquiatra, atendimento psicológico, fonoaudióloga, com enfermeiros e oficinas terapêuticas, psicopedagogos, entre outros profissionais.

Ainda ao deputado, Chandelly pediu emenda no valor de R$100 mil objetivando a aquisição de um veículo utilitário para uso exclusivo do CPVA – Centro de Proteção da Vida Animal de Votuporanga.

Ao delegado Bruno Lima, o vereador pediu uma emenda no valor de R$200 mil do Governo do Estado para o Fundo Municipal de Bem-Estar Animal – para que possa desenvolver suas atividades relacionadas aos animais. E ainda recursos na ordem de R$200 mil para aquisição de identificador de pets (microchipagem) nos animais de Votuporanga.