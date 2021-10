Chandelly Protetor se reúne com deputados em São Paulo

Vereador solicitou liberação de vacinas antirrábicas, recursos para castração, criação do CAPSi e para a saúde da mulher.

O vice-presidente da Câmara Municipal de Votuporanga/SP, vereador Léo Chandelly Protetor (Podemos) está em São Paulo, viabilizando recursos e investimentos para o município.

Em audiência com deputados estaduais, o parlamentar votuporanguense está solicitando recursos para a saúde da mulher, programas de proteção à vida animal e a instalação de um CAPSi (Centro de Apoio Psicossocial Infantil) em Votuporanga.

O Centro de Atenção Psicossocial Infantojuvenil, o CAPSi, recebe pacientes sob demanda livre ou encaminhados de alguma unidade de saúde com ficha de referência. O atendimento é voltado a crianças e adolescentes com transtornos mentais graves e persistentes, inclusive pelo uso de substâncias psicoativas e oferece serviços como: consulta psiquiatra, atendimento psicológico, fonoaudiologia, atendimento com enfermeiros, e oficinas terapêuticas.

De acordo com Chandelly, ele está reivindicando também a liberação de vacinas antirrábica, recursos para castração, e para a saúde da mulher.

Na capital paulista, o vereador esteve nos gabinetes dos deputados estaduais Delegado Bruno Lima (PSL), Carlão Pignatari (PSDB) – presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, as deputadas Damaris Moura (PSDB), Analice Fernandes (PSDB) e Tenente Coimbra (PSL).

“Estamos em contato direto com os parlamentares estaduais na busca de recursos e investimentos para diversas áreas de Votuporanga, principalmente em programas de apoio à saúde da mulher, da vida animal, criança e adolescente”, destacou Chandelly.