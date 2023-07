Chandelly Protetor pede ‘censo animal’ em Votuporanga 

Vereador pede contagem nos moldes da humana, realizada recentemente pelo IBGE; iniciativa deve direcionar as políticas públicas para a saúde e bem-estar animal.

O vereador Chandelly Protetor (Podemos) apresentou na 24ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Votuporanga/SP, desta segunda-feira (17.jul), uma indicação, onde pede que a Prefeitura promova um censo municipal de animais. Segundo a iniciativa, contagem seria nos moldes do censo populacional promovido pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) que divulgou recentemente o resultado para Votuporanga: 96.634 habitantes.

Em sua justificativa, Chandelly afirmou que a iniciativa visa mapear a população de animais de estimação e embasar as ações futuras de saúde pública, como a vacinação em massa e campanhas de castração: “O censo animal proporcionará um controle mais eficaz de abandonos e maus tratos de animais, bem como facilitará o trabalho de microchipagem que vem sendo feito em nosso município, já que este foi um pedido direcionado por diversos munícipes a este vereador”, detalhou.

Ainda de acordo com o parlamentar, tal pesquisa também busca fazer um levantamento das ONGs (Organizações Não Governamentais) que trabalham com resgate e abrigo de animais de rua, visando auxiliá-los no trabalho voluntário.

Pelo Brasil

Conforme levantamento do Diário, o censo animal doméstico é comum em diversos municípios brasileiros, geralmente, feito de 2 em 2 anos, promovido por meio das secretarias municipais de Saúde, que fomentam a pesquisa estatística por meio de agentes designados; além de parcerias com universidades, entidades sem fins lucrativos e protetores de animais.

O questionário padronizado a ser respondido em visitas domiciliares pelos agentes do censo, no geral, questionam: número de animais de estimação, sexo, condição reprodutiva (se esterilizados ou não), identificação de visitador, tipo de alimentação e período em que é fornecida, condição de abrigo, espécie e idade de cada animal, e informações sobre vacinação.