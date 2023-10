Chandelly Protetor participa de audiência pública na Alesp 

O evento, promovido pelo deputado Carlão Pignatari, reuniu autoridades públicas e discutiu a crise financeira enfrentada pelos municípios paulistas.

O vereador Chandelly Protetor (Podemos) participou nesta quinta-feira (19.out) de uma audiência pública realizada na Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo), em São Paulo, convocada pelo deputado estadual Carlão Pignatari (PSDB), para discutir a crise financeira enfrentada pelos municípios paulistas.

O evento contou com a presença de centenas de autoridades políticas e teve como destaque a proposição do “Programa de Utilização de Energia Solar” nas escolas públicas.

Representando o Legislativo votuporanguense, Chandelly marcou presença na Alesp e ressaltou a importância da iniciativa de implantação de placas fotovoltaicas nas escolas municipais. Ele enfatizou que a energia solar é uma fonte alternativa e sustentável, capaz de trazer grandes benefícios e economia para a cidade, além de contribuir para a preservação do meio ambiente.

Com a intenção de tornar esse projeto uma realidade nos próximos anos, Chandelly buscará o apoio do deputado Carlão Pignatari e da também da chefe de Gabinete Karina do Carmo.

A ideia é que, com o respaldo das autoridades estaduais, a implantação de sistemas de energia solar nas escolas municipais se torne uma ação concreta e benéfica para a comunidade de Votuporanga.