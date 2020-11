Chandelly Protetor é o campeão de votos para vereador

Com 2521 votos e com um percentual válido de 5,84%, Chandelly Protetor se reelege para mais um mandato na Câmara, como o campeão das eleições de 2020.

Em sua pagina do Facebook Chandelly declarou, `Quero agradecer a Deus, aos meus familiares, famílias Carnevale e Brigagão, aos amigos e agradecer a todos que votaram em mim. Para honra e glória de Deus, fui o vereador mais votado. Quero dizer que vou lutar pelos direitos dos animais, pelos direitos dos surdos, pelos direitos dos autistas, pelos direitos dos fibromiálgicos e pelos direitos de todos. Estou com quase 2 mil mensagens em meu WhatsApp e durante a semana estarei falando com cada um para agradecer o carinho e amizade. Se trabalhei muito nos últimos 4 anos, irei trabalhar muito mais nos próximos 4 anos. Obrigado meus amigos por me darem a oportunidade de mais 4 anos como vereador em Votuporanga!`

Veja a relação dos eleitos de Votuporanga.