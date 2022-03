Chandelly Protetor conhece estrutura do Centro de Zoonoses de Mirandópolis 

Vereador aproveitou para visitar à Câmara Municipal, onde esteve com parlamentares discutindo projetos e iniciativas para a causa animal.

O vereador votuporanguense Léo Chandelly Protetor (Podemos) esteve na última sexta-feira (4.mar), em Mirandópolis/SP, onde conheceu a estrutura e programas de proteção da vida animal.

O parlamentar esteve no Centro de Zoonoses do município e conheceu programas de castração e controle da vida animal. Chandelly destacou que Mirandópolis possui vários projetos em andamento que beneficia a vida animal e trouxe para Votuporanga essas iniciativas que deverão ser colocadas em prática com o apoio do poder público.

Em reunião com a responsável pelo Centro de Controle de Zoonoses, Maria Cristina dos Santos, o parlamentar discutiu projetos da causa animal e também apresentou o que é desenvolvido em Votuporanga.

Ainda em Mirandópolis, Chandelly visitou à Câmara Municipal, onde esteve com parlamentares discutindo projetos e iniciativas para a causa animal.