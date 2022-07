Chandelly Protetor busca recursos junto a deputados em SP 

Na Alesp, vereador se reuniu com Damaris Moura, Bruno Lima e Campos Machado.

O vereador Léo Chandelly (Podemos) – vice-presidente da Câmara Municipal de Votuporanga/SP, esteve nesta semana em São Paulo em busca de recursos financeiros para o município.

Na Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo), o vereador se reuniu no gabinete da deputada estadual Damaris Moura (PSDB) quando apresentou uma reivindicação para pedir o apoio da parlamentar no sentido de liberar emenda no valor de R$100 mil para o custeio de melhorias na área da saúde da mulher.

De acordo com o vereador, a saúde é compreendida como um conjunto de ações, sendo prioridade nos sistemas de políticas públicas, voltadas para a promoção da saúde, qualidade de vida, prevenção de agravos, tratamentos e reabilitação, portanto, as doações são essenciais para uma estrutura adequada e oferecer atendimento de qualidade a comunidade.

Chandelly destaca que a Câmara criou a Frente Parlamentar da Mulher, com o objetivo de lutar pelos direitos da mulher e melhorias no atendimento à saúde é um dos anseios desta frente.

No gabinete do deputado estadual Bruno Lima (PP), o vereador reivindicou emenda parlamentar para aquisição de um SAMU PET ou SAMU ANIMAL para Votuporanga.

O vereador destacou que, recentemente foi inaugurada a Clínica Veterinária Municipal, sendo importante que a cidade conquiste uma viatura especializada no atendimento a vida animal “É de suma importância que sejamos agraciados com um SAMU PET visando sempre o bem estar dos animais, principalmente, daqueles que vivem nas ruas e de pessoas que não têm condições de prestar socorro imediato”, destacou Chandelly.

Já no gabinete do deputado estadual Campos Machado (Avante), o vereador pediu uma emenda parlamentar no valor de R$100 mil visando melhorar a infraestrutura da entidade assistencial Afupace – Recanto Tia Marlene, que atende cerca de 55 pessoas portadoras de necessidades especiais e autistas e precisa do apoio das esferas governamentais para dar continuidade ao bom trabalho prestado à comunidade.