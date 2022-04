Chandelly pede roçagem e limpeza em vias do bairro Pacaembu  

Vereador solicitou ainda a realização de programas habitacionais em Votuporanga.

O vereador Chandelly Protetor (Podemos), vice-presidente da Câmara Municipal, utilizou seu tempo de fala na tribuna durante a sessão desta segunda-feira (18.abr), para comentar, entre outros assuntos, sobre melhorias que devem ser providenciadas em benefício da população de Votuporanga/SP.

O vereador discursou em defesa dos moradores do bairro Pacaembu que têm enfrentado dificuldades por conta do mato alto que tem invadido as calçadas e causado muitos transtornos. Chandelly explicou que visitou o local e pediu na tribuna que seja feita roçagem e limpeza em vias do bairro.

O parlamentar aproveitou para cobrar que o município seja agraciado com programas habitacionais e questionou o alto valor dos aluguéis. Chandelly lembrou ainda que é de Votuporanga o atual gerente regional da CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo), Osvaldo Carvalho, do qual solicitou o devido envolvimento para atender o pleito. “Votuporanga está necessitando de um programa de habitação. O aluguel aqui é o mais caro da região. O casal trabalha, sendo que um salário é apenas para pagar a conta do aluguel”, comentou.

O vereador ressaltou que o pedido de novas casas populares tem sido feito por vários moradores que necessitam do programa. “Tudo em Votuporanga é caro, só não sobe o salário do trabalhador”, pontuou Chandelly.