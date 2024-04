Chandelly pede reparos após encontrar infiltrações em consultório municipal 

Vereador apontou que a unidade de saúde do bairro São Cosme está em péssimas condições, com a presença de vários pontos de infiltração de água da chuva pelo telhado.

O vereador Chandelly Protetor (Republicanos) realizou na manhã desta terça-feira (16.abr) uma vistoria no Consultório Municipal Walter Eleutério Rodrigues, no bairro São Cosme, em Votuporanga/SP, e apesar de encontrar o espaço de saúde com a devida organização de atendimento e consulta, com pacientes recebendo todo o amparo da equipe que trabalha no local, o que chamou negativamente a atenção do parlamentar foram as péssimas condições físicas e estruturais do prédio, com a presença de vários pontos de infiltração de água da chuva pelo telhado em praticamente toda a unidade.

Por várias salas, o vereador encontrou sinais de água que escorreram pelas paredes e pelo forro, inclusive, onde está localizada a farmácia do consultório. Em outra sala, a infiltração chegou a empenar uma porta de madeira que é fechada ou aberta com dificuldades pelos servidores. Nas paredes, são comuns manchas escuras, provavelmente provocadas pelo acúmulo de umidade.

“Infelizmente, fiquei negativamente surpreso com as condições precárias que encontrei na visita a esse consultório municipal que é tão importante para os moradores do bairro São Cosme e daquela região da cidade. Várias salas estão em situações alarmantes de infiltrações. Os relatos são que enxurradas escorrem pelas paredes durante as chuvas. Encontrei paredes úmidas e com vazamentos, inclusive na farmácia da unidade. É inadmissível. Estou entrando em contato com a Secretaria da Saúde para que providencie urgentemente os reparos no telhado e acabe com esses vazamentos. Outra solução, que também solicito, envolve a construção de uma nova unidade de saúde para aquele bairro”, destacou Chandelly.