Chandelly pede que Prefeitura conclua obra em avenida do Jardim Itália 

O trecho, de aproximadamente dois quarteirões, na zona norte de Votuporanga, está com meia pista ainda sem asfalto.

O vereador Chandelly Protetor (Republicanos) esteve nesta semana no bairro Jardim Itália, na zona norte de Votuporanga/SP, mais precisamente na Avenida Rodrigo Castrequini Castilho Nogueira, onde constatou que parte da via se encontra com a obra de pavimentação inacabada, o que gera transtornos para os motoristas e para a população dos bairros próximos.

A avenida inicia próximo à rotatória do prolongamento da Avenida Emílio Arroyo Hernandes e segue até as proximidades da Rodovia Péricles Bellini (SP-461) e do 5º Distrito Empresarial e Industrial.

“A avenida não está terminada. Já faz tempo que os moradores dessa região pedem que essa via seja concluída, já que do jeito que está causa muitos transtornos. É apenas um trecho. Nós precisamos do Poder Público para que dê a devida atenção para Jardim Itália”, diz Chandelly.

O trecho, de aproximadamente dois quarteirões, está com meia pista ainda sem asfalto. “Vamos levar mais essa reivindicação para que a Prefeitura tome providências”, concluiu o vereador.