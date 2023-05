Chandelly flagra descarte de lixo em reserva ambiental de Votuporanga 

Vereador contou que o Corpo de Bombeiros foi acionado para apagar o fogo e a Saev Ambiental para realizar a limpeza, ele sugeriu ainda a criação do ‘Disk Ecotudo’.

O vereador Chandelly Protetor (Podemos) flagrou nesta quarta-feira (3.mai) mais um crime de descarte irregular de galhos de árvores, sofá velho, garrafas de vidro e recipientes de plásticos, próximo a Reserva Ambiental Benedita Costa de Paulo, no 5º Distrito Industrial, em Votuporanga/SP.

De acordo com o vereador, o flagrante ocorreu quando ele seguia, juntamente com servidores do CPVA (Centro de Proteção à Vida Animal), para resgatar um animal. Chandelly contou que o Corpo de Bombeiros foi acionado para apagar o fogo e a Saev Ambiental para realizar a limpeza.

“É lamentável deparar com uma cena dessa e o desrespeito que algumas pessoas têm com o meio ambiente sem levar em conta que, além de multa, é crime ambiental e prejudica a saúde pública. Temos 4 unidades do Ecotudo em Votuporanga, mas preferem fazer de forma errada. Precisamos conscientizar as pessoas a respeito e punir severamente aqueles que jogam lixos em vias públicas ou reservas ambientais”, desabafou Chandelly.

O parlamentar também relembrou uma solicitação antiga, para que seja instalado o ‘Disk Ecotudo’, um serviço gratuito que busque nas residências tudo aquilo que não é mais utilizado pelos munícipes. Desta forma, evitaria o descarte irregular.

Descarte irregular

Vale ressaltar que em Votuporanga o descarte irregular de lixo em vias públicas ou estradas é crime punido com lei. De acordo com a lei municipal de 2015, o responsável pela ação inapropriada pode receber multa no valor de 1.703 Unidades Fiscais do Município (UFM), o que ultrapassa os R$ 8 mil. O valor pode ser dobrado mediante reincidência do crime.

Atualmente, o município oferece todas as condições para que a pessoa deposite o lixo de forma adequada. A cidade conta, por exemplo, com três unidades do Ecotudos, que são pontos de entrega voluntária de materiais descartáveis e inservíveis de origem domiciliar, abertos diariamente, das 7h às 19h, inclusive aos finais de semana e feriados.

A Saev Ambiental também desenvolve projetos educacionais e campanhas para combater e conscientizar a população sobre a importância do descarte regular de lixo.