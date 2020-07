Chandelly denuncia envenenamento de cães e gatos em Votuporanga

Em sua pagina do facebok o vereador, Chandelly Protetor, pede desculpas pelas imagens e conta que os animais foram encontrados nesta terça-feira em uma estrada próximo ao bairro São Cosme.

“Primeiramente, peço desculpas pelas imagens fortes, mas entendo a necessidade de divulgar tamanha crueldade. Fui acionado, na tarde desta terça-feira, para averiguar um caso de envenenamento que envolve dois cães e dois gatos, todos estavam embrulhados em saco de lixo ou caixa de papelão”.

Ele conta que a tragédia tragédia aconteceu em uma estrada municipal, próximo a uma área rural, ao lado do Bairro São Cosme. “Certamente, os animais foram envenenados e após morrerem foram descartados naquele local. Inclusive a Polícia Científica, que faz à investigação técnica, esteve no local e será aberta uma investigação. Estou encaminhando o caso para outras instituições e, infelizmente, não há nenhum suspeito. Para isso, contamos com a colaboração de todos, caso tenham alguma informação importante ou quem são os possíveis donos destes cães e gatos.”

E prossegue, “A crueldade com animais não para. Covardes e assassinos continuam praticando maldades contra seres inocentes. Quando isso vai parar e quando os nossos governantes irão agir criando leis mais severas e até proibir a venda de venenos que muitas vezes são comercializados livremente”, lamenta.