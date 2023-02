Chandelly conhece projetos da causa animal em São João da Boa Vista 

De acordo com o vereador, o intuito da visita foi entender o trabalho realizado naquela cidade para servir como exemplo em projetos de melhorias destes serviços em Votuporanga.

Na última semana o vereador Chandelly Protetor (Podemos) esteve em São João da Boa Vista/SP para conhecer projetos da causa animal. No município, sua primeira visita foi na Câmara, onde se encontrou com o Dr. Carlos – presidente do Legislativo e com a vereadora Joceli da causa animal.

Na oportunidade, Chandelly conheceu a realidade de São João da Boa Vista e pode debater projetos que visem a implantação de políticas públicas para os animais. Em seguida, a vereadora Joceli apresentou o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) vinculado à secretaria municipal da Saúde.

O intuito da visita foi conhecer o trabalho realizado naquela cidade para servir como exemplo em projetos de melhorias destes serviços em Votuporanga.

No local, o vereador também foi recepcionado pela médica veterinária Juliana e por funcionários. “Foi muito bom visitar e conhecer este trabalho. Poder conhecer o funcionamento de um local como esse em São João da Boa Vista foi importante e temos condições de trabalhar juntos em projetos de melhorias para os animais vítimas de abandonos”, destacou Chandelly Protetor.

Segundo a vereadora Joceli: “Votuporanga está muito avançada nas políticas públicas e espero que minha cidade siga o mesmo caminho. É o que venho lutando em São João da Boa Vista há anos e não irei desistir, pois a minha luta é pelos animais”.