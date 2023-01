Chandelly cobra Prefeitura por mais creches em Votuporanga 

Vereador apresentou na Câmara o exemplo da creche ‘Mundo da Criança’, em Osasco/SP, considerada a maior do Brasil.

Na última semana, o vereador Chandelly Protetor (Podemos) esteve em Osasco/SP para visitar a creche Mundo da Criança, considerada a maior do Brasil. Nesta segunda-feira (30.jan), durante a 2ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Votuporanga/SP, o parlamentar detalhou a experiência e cobrou a Prefeitura.

Em viagem a cidade localizada na região Metropolitana de São Paulo, Chandelly foi recepcionado pelo vereador e presidente da Câmara Municipal, Carmônio Bastos, e na oportunidade conheceu projetos daquela cidade. Entre elas, a creche o Mundo da Criança que foi inaugurada no dia 16 de julho de 2022 e atende mais de 1,3 mil alunos de 0 a 4 anos, em período integral.

O espaço tem 38 salas de aula, sala de amamentação, dois ambulatórios, refeitório, brinquedoteca, teatro e duas quadras – que são usadas ser usadas pela comunidade e 4 parquinhos grandes.

Com 10 mil m² de área, o Mundo da Criança Guaçu Piteri, oferece também salas ambientes de arte, informática (com tablets e notebooks), dança e inglês.

Além de toda infraestrutura tecnológica, conta com sistema sustentável de aproveitamento de energia solar e reuso de água. Essa foi uma alternativa que o prefeito Rogério Lins Wanderley encontrou para diminuir a fila que estava grande, devido à falta de vagas nas unidades.

Diante da inovação, Chandelly pontuou: “Eu fiquei emocionado e admirado ao mesmo tempo com a grandeza desta creche, com a qualidade, segurança e tecnologia. A minha viagem até Osasco foi justamente para conhecer a estrutura do Mundo da Criança e seria um sonho se Votuporanga pudesse construir uma creche que pudesse assistir o maior número de crianças.”

O vereador ressaltou também que na gestão anterior sugeriu a construção do “Crechão”, pois são muitas crianças fora da creche e pais têm procurado os vereadores de Votuporanga solicitando uma solução.

“Após a minha visita em Osasco, vou sugerir ao prefeito Jorge Seba (PSDB) para que inclua no orçamento de 2024 a construção de uma super creche para evitar que a fila cresça, pois os pais estão deixando de trabalhar por não ter vagas nas unidades de nossa cidade,” finalizou Chandelly.