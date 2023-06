Chamada Pública: artistas locais já podem se inscrever no FLIV 2023 

A inscrição é gratuita e feita exclusivamente de forma on-line, por meio do e-mail: fliv@votuporanga.sp.gov.br; disponível até 2 de julho.

Artistas locais interessados em se apresentar durante a programação do 13º Festival Literário de Votuporanga – FLIV 2023, previsto para ser realizado de 6 a 13 de agosto, já podem se inscrever. O edital da Chamada Pública foi publicado no Diário Oficial Eletrônico desta terça-feira (20/6): https://dosp.com.br/exibe_do.php?i=MzczODA3

As áreas disponíveis são: Teatro de rua ou Circo (Público infantil); Contação de histórias, sarau ou oficina (Literatura); Oficina ou apresentação (Música); Oficina ou apresentação (Dança); Oficina ou apresentação (Hip hop); Oficina /Atividade formativa (Artesanato); Oficina / atividade formativa (Cultura popular) e Oficina / atividade formativa (Artes visuais).

Poderão participar da Chamada pessoas físicas e jurídicas, maiores de 18 anos, com currículo artístico e residência comprovada em Votuporanga de no mínimo dois anos.

A inscrição é gratuita e feita exclusivamente de forma on-line. A documentação da inscrição será obtida por meio do link: https://www.votuporanga.sp.gov.br/portal/secretarias-paginas/10/edital-fliv-2023/, onde será encaminhada para o e-mail: fliv@votuporanga.sp.gov.br até dia 2 de julho, não sendo aceito o envio para outro e-mail, via postal (correios) ou telefone.

As propostas serão avaliadas pela Curadoria oficial do FLIV. A divulgação do resultado será realizada até o dia 20 de julho de 2023.