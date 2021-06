Chacareira é multada em R$ 3,9 mil por degradação ambiental em Área de Preservação Permanente

APP fica em uma propriedade rural localizada em Nhandeara/SP. Autuação foi emitida pela Polícia Militar Ambiental durante fiscalização.

Policiais militares ambientais realizavam patrulhamento nesta terça-feira (15), durante a “Operação Paz e Proteção”, quando realizaram averiguação referente ao Relatório de Informações Técnicas pelo município de Nhandeara/SP, a fim de verificarem uma possível intervenção em área indevida, conforme constatada pelo monitoramento da cobertura vegetal nativa e de áreas especialmente protegidas, através de sensoriamento remoto periódico com a utilização de imagens aéreas georreferenciadas.

No local, os policiais ambientais constataram a construção de um tanque ou caixa-seca fora das áreas de preservação permanente (APP), e o bosqueamento da área para o pastoreio de bovinos em mata ciliar do Ribeirão Ponte Nova; estando a vegetação nativa em estágio médio de regeneração natural do Bioma Mata Atlântica, dentro das áreas de APP.

Diante das infrações, a proprietária acabou autuada por “danificar 0,13 ha de vegetação nativa secundária em estágio médio, em área considerada de preservação permanente, sem autorização do órgão competente”; além do embrago das áreas afetadas.