Cetesb investiga morte de peixes em rio de Cardoso 

Hipótese para mortandade é de envenenamento após uma pulverização aérea realizada recentemente nas proximidades.

A Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) investiga a morte de milhares de peixes no trecho do Rio Marinheirinho, em Cardoso/SP. Na última segunda-feira (21.mar), pescadores começaram a perceber a presença de peixes mortos nas margens do rio, o que acabou aumentando com o passar dos dias.

Um piscicultor que possui aproximadamente 50 tanques de criação de tilápias no rio, constatou a morte de toda a produção estimada em 20 toneladas, gerando prejuízo que ainda é contabilizado.

A Prefeitura do município afirmou que está prestando todo o suporte necessário para a remoção dos peixes, visando o descarte em local apropriado.

Suspeita de envenenamento

As autoridades suspeitam que um envenenamento seja a causa da mortandade, isso, devido uma pulverização aérea que ocorreu nas proximidades recentemente; porém, o fato ainda é investigado. Amostras de água foram coletadas e devem passar por perícia.