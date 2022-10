Certidão de quitação eleitoral pode ser emitida a partir desta segunda; veja para que serve e como solicitar 

Documento pode ser solicitado de forma gratuita tanto pelo site do Tribunal Superior Eleitoral quanto pelo aplicativo e-Título. Sem a declaração, eleitores podem ser impedidos de se inscrever em concursos públicos e obter empréstimos, por exemplo.

Eleitores podem emitir gratuitamente, a partir desta segunda-feira (10.out), a certidão de quitação eleitoral, documento do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que comprova que o cidadão não possui nenhuma pendência com a Justiça Eleitoral. O serviço ficará suspenso entre os dias 31 de outubro e 7 de novembro.

Para obter a certidão, o eleitor deve:

Estar com o voto em dia;

Ter justificado a ausência no dia da eleição, caso não tenha conseguido votar;

Ter atendido às convocações da Justiça Eleitoral (atuar como mesário, por exemplo);

Ter pagado eventuais multas.

O eleitor que não cumprir esses requisitos deve preencher o formulário de justificativa eleitoral ou quitar as multas com a Justiça Eleitoral.

De acordo com o TSE, sem a certidão, o eleitor pode ficar impedido de:

Se inscrever em concurso público e ser investido ou tomar posse em cargo público;

Receber vencimentos, remuneração, salário ou proventos de função ou emprego público;

Obter empréstimos nas autarquias, sociedades de economia mista, caixas econômicas federais ou estaduais;

Obter passaporte ou carteira de identidade;

Renovar matrícula em estabelecimento de ensino oficial.

Como emitir o certificado de quitação eleitoral?

O documento pode ser emitido tanto pelo site do TSE (www.tse.jus.br) quanto pelo e-Título, o aplicativo para celular.

No site, basta clicar na opção certidão de quitação, que está localizada no menu à direita da página inicial, e inserir os seguintes dados: nome, número do título de eleitor ou CPF, data de nascimento e os nomes da mãe e do pai, caso conste. Depois, clicar em ‘emitir’.

Já pelo aplicativo, o eleitor deve clicar no menu Mais opções, localizado no canto inferior direito da tela inicial. Depois, basta selecionar a opção Quitação eleitoral.