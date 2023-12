Cerimônias de colações de grau marcam o final de ano da Unifev

Formatura conferiu diplomação a aproximadamente 400 alunos de 16 cursos; familiares, amigos e comunidade acadêmica prestigiaram os formandos.

Os formandos 2023 da Unifev participaram, na última quarta e quinta-feira (dias 20 e 21), na quadra do Complexo Poliesportivo da Cidade Universitária, das cerimônias de formatura de 16 cursos de graduação. Diante de familiares e amigos, mais de 400 alunos foram aplaudidos pela comunidade acadêmica que, ao longo da graduação, endossaram a formação de qualidade garantida pela Instituição.

A Unifev realizou a formatura das seguintes turmas: Administração; Arquitetura e Urbanismo; Biomedicina; Ciências Contábeis; Direito; Educação Física (bacharel e licenciatura); Engenharias Agronômica, Civil, da Computação e Mecânica; Fisioterapia; Medicina Veterinária; Nutrição; Pedagogia; Psicologia; e Publicidade e Propaganda.

Durante as solenidades, a emoção tomou conta dos formandos, docentes, familiares e amigos que estavam presentes. De acordo com o reitor do Centro Universitário de Votuporanga, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon, é um orgulho para toda a Instituição celebrar mais esse momento na vida dos acadêmicos. “Temos certeza de que o nosso papel foi cumprido e que estamos inserindo profissionais de altíssimo nível no mercado de trabalho para contribuir com toda a sociedade”, disse.

A emoção também tomou conta dos professores paraninfos, que são os escolhidos como padrinhos de cada turma e que discursaram em clima de despedida.

Responsável por esse momento tão especial para o curso de Pedagogia, o Prof. Me. Camilo Augusto Giamatei Esteluti destacou a importância da educação. “Nós, educadores, escolhemos desvendar os mistérios do conhecimento. Na sala de aula, cultivamos não apenas mentes brilhantes, mas também valores genuínos. A verdadeira sabedoria se revela quando construímos nosso alicerce com honestidade e uma busca incessante pelo saber”, declarou.

Para a coordenadora e paraninfa da Nutrição, Profa. Dra. Leticia Aparecida Barufi Fernandes, os últimos 4 anos de muitos desafios, mas valeu a pena. “Todos aqui têm o mesmo objetivo, ser um profissional habilitado, capaz e multiplicador do conhecimento da nutrição. Desejo a vocês amor, prosperidade, trabalho, resiliência e que sejam éticos em cada conduta. Valorizem a profissão com amor e dedicação. Como disse Henri Ford, os dias prósperos não vêm por acaso, eles nascem de muita fadiga e persistência”, concluiu.

HOMENAGENS

Na oportunidade, também foram concedidas as láureas acadêmicas aos melhores alunos dos cursos. A honraria é destinada aos estudantes que mais se destacaram nas graduações, considerando assiduidade, aproveitamento e relacionamento com professores, colaboradores e colegas.

A Unifev valoriza a capacitação de seus docentes e realizou, durante a cerimônia, um ato solene conhecido como troca de faixas, homenageando os professores que, na ocasião, se tornaram recentemente doutores. Os docentes Aline Cardoso Pereira, Anderson Bençal Indalécio, Carol Godoi Hampariam, Janaína Andrea Cucato, Juliana Pinto dos Santos, Letícia Aparecida Barufi Fernandes e Leonardo Sanches defenderam com sucesso suas teses de doutorado.