Cerealista Jardim: parceria renovada para este ano

Newton Alves Jardim e sua esposa Cenuir Renesto contribuem semanalmente com o Hospital votuporanguense.

Se tem um projeto de 2021 e que vale a pena manter para este ano é a generosidade. E, se depender do casal Newton Alves Jardim e sua esposa Cenuir Renesto, a solidariedade está mais que garantida em 2022, beneficiando os pacientes da Santa Casa de Votuporanga.

Eles são proprietários da Cerealista Jardim, empresa que realiza semanalmente doações para o Hospital. A boa ação iniciou no aniversário de 71 anos da Instituição, comemorado em abril, com o intermédio de um grande parceiro, o ex-vereador Vilmar da Farmácia. “Eu tive COVID-19 e fiquei uma semana na Santa Casa. Depois, teve uma arrecadação de alimentos de 24 horas em prol do Hospital juntamente com a imprensa. Vilmar me procurou para ajudarmos e, a partir daí, não paramos mais”, contou Newton.

Por semana, são destinados 50 quilos de batata e 20 quilos de cebola, mantimentos entregues para o Serviço de Nutrição e Dietética, responsável pelo fornecimento de 1.700 refeições diárias a pacientes e acompanhantes de 53 cidades da região Noroeste paulista. “Ficamos muito felizes em colaborar. É uma Instituição que atende muitas pessoas, com qualidade. Quando estive internado, notei a grande demanda e seguiremos com as contribuições neste ano”, disse.

O nutricionista da Instituição, João Carlos Bragato, enfatizou que o consumo destes itens é muito grande. “Servimos cinco refeições diárias, sempre com planejamento nutricional e foco na recuperação de nossos assistidos. Alimentos in natura fazem parte das elaborações de nossos pratos e são considerados de primeira necessidade. Agradecemos esse auxílio tão importante e que reflete positivamente em nosso Serviço”, finalizou.