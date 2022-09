Cerealista Jardim destina cebolas, batatas e tomates

Produtos são frutos de doação da empresa Cerealista Jardim, do proprietário Newton Alves Jardim e sua esposa Cenuir Renesto.

Produtos de qualidade chegam toda semana na Santa Casa de Votuporanga. E são frutos da doação da empresa Cerealista Jardim, do proprietário Newton Alves Jardim e sua esposa Cenuir Renesto.

Há mais de um ano, eles destinam alimentos para o Serviço de Nutrição e Dietética, responsável pelo fornecimento de 1700 refeições diárias a pacientes e acompanhantes. Nesta última remessa, foram duas sacas de batata, uma de cebolas e quatro caixas de tomates.

Um auxílio que contribui e muito com a demanda da Instituição. São servidas cinco refeições diárias, com planejamento nutricional e foco na recuperação dos assistidos. Alimentos in natura, como os doados pela Cerealista, fazem parte dos pratos e são considerados de primeira necessidade.

Newton falou sobre sua contribuição. “Nós sempre colaboramos com asilos e mais entidades. Eu fiquei internado na Santa Casa por causa da COVID-19 e realmente notei a quantidade de refeições, a qualidade dos pratos. Fui muito bem tratado e ajudei na campanha de 24h pelo Hospital e depois não paramos mais”, disse.

Para ele, a solidariedade transforma uma comunidade. “Temos que fazer nossa parte. É uma Instituição que atende Votuporanga e região e salva vidas. Semanalmente, separamos os alimentos que vão para o Hospital com muito carinho”, complementou.

Rosemir Lopes (conhecido como Milão), responsável pela Captação de Recursos da Instituição, ressaltou a parceria. “A Cerealista Jardim destina semanalmente, sendo grandes apoiadores de nossa causa. Semanalmente, eles doam batatas e cebolas e, no último domingo, nos forneceram os tomates para as saladas do 8º Leilão de Gado. Agradecemos Newton e Cenuir por manterem suas doações, que tanto nos ajudam”, finalizou.