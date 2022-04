Centro do Empreendedor de Votuporanga recebe visitantes de cidades da região 

Visitantes buscam parcerias para projetos na área de Educação Profissional e apoio nas ações de empregabilidade, por intermédio do PAT.

Frequentemente, o Centro do Empreendedor de Votuporanga recebe visitantes de outras cidades que vêm ao município conhecer a estrutura para replicar o serviço. Nesta quarta-feira (6.abr), o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Rodrigo Beleza, recebeu o presidente da Associação Comercial e Industrial de Valentim Gentil – ACIV, Jefferson Paschoalim, e o secretário executivo, Hilário Móvio. Os dirigentes conheceram a estrutura que concentra uma gama de serviços à comunidade em geral, especialmente aos trabalhadores e empreendedores.

Outro objetivo da visita dos diretores da entidade valentim-gentilense é estreitar laços e celebrar possíveis parcerias, principalmente na área de cursos profissionalizantes, junto ao CTMO – Centro de Treinamento de Mão de Obra. Paschoalim e Hilário visitaram todas as instalações do Centro do Empreendedor e ficaram impressionados com a estrutura oferecida, com destaque para todo o equipamento disponibilizado aos alunos e professores, tais como máquinas de costura industriais de todos os tipos, como overloque, ponto cadeia, galoneiras, retas e pespontadeiras, entre outras.

Os dirigentes da ACIVG também solicitaram ao secretário Rodrigo Beleza, um apoio nas ações de empregabilidade, por intermédio do PAT – Posto de Atendimento ao Trabalhador. Rodrigo colocou-se à disposição para futuras tratativas, no sentido de solidificar esta parceria, fomentando ações conjuntas que tenham por objetivo o desenvolvimento econômico regional.