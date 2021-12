Centro do Empreendedor da Prefeitura ganha unidade do Sebrae Aqui 

A 353ª unidade do Sebrae Aqui atende de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h; criar um ambiente favorável para a abertura e crescimento de empresas é um dos objetivos.

A Prefeitura de Votuporanga e o Sebrae-SP inauguraram, nesta segunda-feira (20), a 353ª unidade do Sebrae Aqui. Um espaço montado dentro do Centro do Empreendedor, na sede da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, que ficará aberto para atendimento ao público de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h.

Participaram da entrega da unidade o prefeito Jorge Seba, o diretor Administrativo e Financeiro do Sebrae-SP, Guilherme Campos; o vereador Thiago Gualberto, representando a Câmara Municipal; a gerente interina do Sebrae-SP em Votuporanga, Iroá Nogueira Lima Arantes; o secretário de Desenvolvimento Econômico, Rodrigo Beleza; e o presidente da Associação Comercial de Votuporanga, Carlos Ramalho Matta.

Facilitar o acesso dos empreendedores aos produtos do Sebrae-SP e parceiros, ampliar a arrecadação e apoiar e incentivar futuros empresários são alguns dos objetivos do Sebrae Aqui. Como também, criar um ambiente favorável para a abertura e crescimento de empresas, reunir e reconhecer os protagonistas do desenvolvimento municipal, fortalecer a Rede Empreendedora, gerar mais e melhores empregos e melhorar a economia local e a qualidade de vida.

O prefeito Jorge Seba enalteceu as parcerias estabelecidas pelo Poder Público com o Sebrae e reforçou a importância dessas ações em conjunto para a cidade continuar crescendo. “Este é mais um espaço voltado para o Desenvolvimento Econômico de Votuporanga. Vivenciamos momentos difíceis este ano. O início do nosso governo foi voltado para salvar vidas e fizemos isso através de inúmeras parcerias, tanto voltadas à área da saúde como na área social. Mesmo em meio a essa batalha durante a pandemia, nossa equipe do Desenvolvimento Econômico esteve sempre atenta e planejando este momento de retomada da economia. Graças a isso, Votuporanga está comemorando saldos positivos de abertura de empresas e geração de empregos. Em meio à crise, uma cidade que consegue gerar emprego e renda pode ser considerada uma cidade vitoriosa”, disse o prefeito Jorge Seba.

O Diretor do Sebrae-SP, Guilherme Campos, explicou a importância da unidade para empreendedores de Votuporanga e região. “O Sebrae trabalha sete dias por semana, 24 horas por dia, para levar informação e experiência a todas as pessoas que querem abrir seu próprio negócio. São quase 300 cursos oferecidos gratuitamente, além de palestras, lives e os atendimentos realizados pelos nossos colaboradores em cada unidade. Mais de um terço do PIB brasileiro vem das pequenas empresas e elas são nosso foco de atendimento. Por isso, se você quer abrir o seu negócio ou precisa de orientação, conte com a ajuda do Sebrae. Nossa verdadeira missão é cuidar de pessoas empreendedoras”.