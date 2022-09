Centro de Eventos recebe o 3º Festival de Arrancada neste fim de semana

Toda a população está convidada a prestigiar o evento no sábado e domingo, das 9h às 18h, com entrada gratuita mediante doação de um quilo de alimento não perecível.

Nesta sexta, sábado e domingo (2, 3 e 4/9) o ronco dos motores será o atrativo principal no Centro de Eventos Helder Henrique Galera, que terá mais um fim de semana movimentado. Depois de sediar a Expo Show, no início de agosto, agora é a vez dos amantes do setor automobilístico prestigiarem a programação oferecida pela Associação Motors Racing em parceria com a Prefeitura de Votuporanga por meio da 3ª edição do “Festival de Arrancada”.

Na sexta-feira, o evento será restrito apenas aos pilotos. No entanto, no sábado e domingo, toda a população está convidada a prestigiar das 9h às 18h, com entrada gratuita mediante doação de um quilo de alimento não perecível que será entregue ao Fundo Social de Solidariedade e repassado às entidades assistenciais parceiras do órgão municipal.

Além da atração principal, estão entre as novidades da edição deste ano os voos de paramotor, stands com expositores do setor automotivo e a participação de mulheres na categoria feminina. O público também terá outras opções de lazer como praça de alimentação com foods trucks; espaço kids com brinquedos para locação; apresentações de manobras de motos (wheeling), com equipe apoiada pela Prefeitura; exposição de carros antigos; presença de Moto Clubes; show ao vivo de rock; área com lojas, além de estacionamento para carros e motos.

Os amantes do automobilismo poderão ficar próximo aos pilotos e automóveis, através da área ‘Acesso Box’. Para ter direito a esse espaço, o interessado pode adquirir o passaporte no valor de R$30, que dará direito a uma pulseira válida para os dois dias do festival. O passaporte de acesso aos Box, pode ser adquirido na Net Rubi, através do 0800-774-7878.

Para mais informações é só entrar em contato diretamente com Luis Portuga, um dos responsáveis pela organização do evento, através do telefone (17) 99784-6951.