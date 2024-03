Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo” inaugura melhorias nesta sexta-feira 

Na agenda de entrega constam apresentação musical da Camerata Villa Lobos, na sexta; e apresentação teatral “Tudo a Fazer”, no sábado.

Nesta sexta-feira (8.mar), a Prefeitura de Votuporanga/SP entrega as obras de melhoria e modernização da climatização do Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo”, localizado na Av. dos Bancários, no Vale do Sol. O evento terá início às 19h30, com cerimonial de abertura e participação de autoridades. Em seguida, o público presente poderá prestigiar a apresentação musical da Camerata Villa Lobos, com o espetáculo “4 Estações de Vivaldi”. A entrada é gratuita e todos estão convidados.

A obra

A obra contou com duas etapas, a primeira na parte externa do prédio, que recebeu nova pintura, troca de telhas e revitalização de todo o piso externo ao redor do prédio. Na parte interna, foi feita a substituição do sistema de climatização e troca dos aparelhos de ar-condicionado. Ao todo, cerca de R$ 300 mil foram investidos.

“É uma obra que soluciona definitivamente um problema que parecia ser simples, mas não foi. Não era só trocar os aparelhos de ar condicionado, foi necessário fazer melhorias em todo o sistema elétrico, tivemos algumas dificuldades para encontrar empresas especializadas que comprovassem capacidade técnica, mas, finalmente, entregaremos essa importante obra. É mais um investimento em um dos nossos principais espaços culturais, voltado para todas as famílias de Votuporanga e da região também”, disse o prefeito Jorge Seba (PSD).

A secretária da Cultura e Turismo, Janaina Silva, destaca a importância deste espaço cultural. “O Centro de Convenções é um dos principais equipamentos culturais da nossa cidade, um local que nos enche de orgulho e nos proporciona momentos inesquecíveis. Com a entrega dessa obra, a população e os nossos artistas serão recebidos de forma digna com o conforto que todos merecem”.

Apresentação teatral no sábado

Seguindo a programação cultural do Centro de Convenções, no sábado (9/3), às 20 horas, o público poderá conferir também a apresentação teatral “Tudo a Fazer”, com classificação indicativa de 16 anos. Haverá distribuição gratuita de ingressos no local a partir das 19h30, com capacidade de 366 lugares.

A peça da Companhia Azul Celeste é uma dramaturgia de Alexandre Manchini Jr. e Jorge Vermelho e direção de Jorge Vermelho e Georgette Fadel. A realização conta recursos do PROAC SP; Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo de São Paulo e Prefeitura de Votuporanga.