Centro de Convenções é palco de concerto que reverencia a sonoridade da viola caipira neste sábado

Trata-se do projeto Suíte Cabocla, idealizado pelo votuporanguense Renato Gagliardi, que se apresentará ao lado de mais de dez músicos.

O Centro de Convenções Jornalista Nelson Camargo, em Votuporanga, será palco, no próximo dia 17 de dezembro (sábado), de concerto do Suíte Cabocla, projeto que reverencia a sonoridade da viola caipira, tanto no contexto erudito como popular. A apresentação será às 20h e a entrada é de graça.

Além de Votuporanga, o Suíte Cabocla também teve apresentações em Rio Preto neste final de ano, no Teatro Municipal Paulo Moura e no Mercadão da cidade.

Idealizado pelo músico Renato Gagliardi, votuporanguense radicado em Rio Preto, o Suíte Cabocla volta aos palcos após o lançamento de uma série audiovisual, em 2021, que levou parte das composições que integram o repertório dos concertos para o Youtube.

Do erudito ao popular

As novas apresentações do Suíte Cabocla trazem, além de composições que ainda não ganharam os palcos, músicas com novas roupagens e releituras. O concerto subverte com a tradição popular que recai sobre a viola, revelando-a como um instrumento universal e, sobretudo, contemporâneo. O público desvendará uma outra face desse instrumento, que faz parte da cultura popular do interior paulista.

No concerto de Votuporanga, Gagliardi estará acompanhado dos instrumentistas Milton Bergo (primeiro violino), César Monteiro (segundo violino), Cássio Jaber (violão de 7 cordas), Adriano Reis (viola), Israel Angeli (violoncelo), Marcos Suzuki (contrabaixo elétrico), Ferrugem (percussão), Kauê de Oliveira (percussão), Márcio Zanelli (percussão) e Prashanto Hollanda (kalimba).

Os concertos do projeto Suíte Cabocla foram contemplados em edital do ProAC ICMS, do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa, e conta com patrocínio da Cotuba e dos Supermercados Porecatu.

Concertos do projeto Suíte Cabocla