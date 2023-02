Censo do IBGE entra na reta final 

Ao todo foram 147 setores em Votuporanga; estimativa de população prévia no município, até o momento, é de 96.795.

O Censo 2022 entra na reta final no munícipio e, vale lembrar, que o morador que ainda não respondeu o questionário ainda pode procurar os recenseadores para preencher a pesquisa. O trabalho é importante para planejar os investimentos públicos como serviços de saúde, educação, infraestrutura, entre tantos outros.

Durante a 2ª Reunião de Planejamento e Acompanhamento do Censo – Repac, realizada nesta sexta-feira (24.fev), no auditório da Secretaria da Educação, o coordenador do IBGE de Votuporanga, Victor Biagi, apresentou o andamento das ações realizadas no munícipio e alertou que a maior dificuldade encontrada para coletar os dados são os domicílios fechados (recusas e ausências de moradores).

Com base no Sistema Integrado de Gerenciamento e Controle – SIGC, que apresentam os dados da coleta até o momento, ao todo, foram 147 setores em Votuporanga, deste número todos já foram concluídos, no entanto, a equipe do IBGE está fazendo o trabalho de revisão com os recenseadores para aumentar a cobertura de domicílios pesquisados. A estimativa de população prévia, até o momento, é de 96.795.

Outro ponto apresentado pelo coordenador foram as ferramentas de supervisão e detecção de fraudes utilizados neste Censo. Dando maior credibilidade a pesquisa.

“A Prefeitura de Votuporanga tem contribuído com o processo de divulgação junto à comunidade, com campanhas e orientações transmitidas aos moradores, além de envolvimento dos servidores em abordagens durante atendimento nos serviços públicos”, apontou Vitor.

Em Votuporanga, os moradores que ainda não conseguiram responder ao questionário podem agendar pelo WhatsApp. A pesquisa pode ser respondida também de forma on-line ou por telefone. O número para contato é o (17) 98198-7979, ou diretamente na Rua Minas Gerais, 3612.