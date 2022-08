Censo 2022: recenseadores enfrentam dificuldades em domicílios de Votuporanga 

Profissionais percorrem o município até 31 de outubro. Veja como identificar recenseadores do IBGE.

Por Jorge Honorio

Os 91 recenseadores de Votuporanga/SP estão enfrentando dificuldades na coleta de dados do Censo Demográfico 2022 devido à desconfiança e falta de informações de moradores, que chegam a recusar o recebimento dos profissionais nos domicílios.

O Censo Demográfico é organizado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Os recenseadores que foram treinados para a realização do trabalho na cidade estão enfrentando, desde 1º de agosto, recusas simples, como alegações de falta de tempo, e até mitos como o medo de um possível cruzamento de dados individuais que resultaria em perda de benefícios sociais.

Ao Diário, Vinícius Biagi, Coordenador Censitário, explicou o trabalho no município vem sendo feito, inclusive, com alguns setores já em fase de conclusão, porém, confirmou as dificuldades enfrentadas. “De fato estamos enfrentando uma resistência maior do que aquela já esperada. É natural que algumas pessoas não atendam o recenseador, mas está um pouco acima. Então, buscamos uma divulgação maior, justamente pela importância da contagem no município.”

Biagi salienta que além da desconfiança na identificação do recenseador, natural em decorrência de notícias sobre golpes aplicados nas cidades ao longo dos anos, um dos maiores empecilhos tem sido o medo do cruzamento das informações pessoais com bancos de dados, por exemplo, da Receita Federal.

“Em alguns setores enfrentamos uma recusa bastante acentuada, por diversos motivos, por exemplo, algumas desconhecem o Censo, outras por medo de cruzamento dessas informações com outros órgãos e assim, fazer com que elas percam algum benefício. O que de fato não existe, já que esses dados são levantados apenas para gerar estatísticas ou seja uma contagem geral. Do mais, esses questionários não são individualizados ou usados para quaisquer outras atividades”, pontua o Coordenador Censitário.

O profissional ainda falou da agilidade na coleta das informações. “É muito rápida a aplicação dos questionários, por exemplo, em 90% dos aplicados, leva 5 minutos; um outro, porém, somente 10%, leva em torno de 15 minutos”, finalizou Vinícius Biagi.

Como identificar os recenseadores

Conforme o IBGE, os entrevistadores sempre estão identificados com crachá, com nome e matrícula. A identidade dos profissionais pode ser verificada por meio da Central de Atendimento do IBGE no 0800 721 8181 ou no site (respondendo.ibge.gov.br).

Em algumas localidades, os entrevistadores poderão usar colete e crachá com a identidade visual do IBGE. Caso haja falta de informação, o público pode solicitá-la ao entrevistador.

Censo 2022

Programado para acontecer em 2020, o Censo teve de ser adiado por conta da pandemia de Covid-19. Em 2021, sofreu novo adiamento, por falta de orçamento – mais de 90% da verba prevista foi cortada na tramitação da lei orçamentária no Congresso.

Após determinação do STF (Supremo Tribunal Federal), o governo federal liberou R$ 2,3 bilhões para a realização da pesquisa, valor 26% menor que os R$ 3,1 bilhões inicialmente previstos.

O Censo Demográfico tem por objetivo contar os habitantes do território nacional, identificar suas características e revelar como vivem os brasileiros, produzindo informações imprescindíveis para a definição de políticas públicas e a tomada de decisões de investimentos da iniciativa privada ou de qualquer nível de governo. E também constituem a única fonte de referência sobre a situação de vida da população nos municípios e em seus recortes internos, como distritos, bairros e localidades, rurais ou urbanas, cujas realidades dependem de seus resultados para serem conhecidas e terem seus dados atualizados.