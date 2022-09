Ceni será demitido em caso de vice? Veja o que diretoria do São Paulo pensa do futuro do técnico 

Treinador disse após empate com o Corinthians que abre mão da multa caso queiram mandá-lo embora; cúpula do Tricolor avalia declaração e quer manter planejamento para 2023.

No último domingo, após o empate com o Corinthians, pelo Brasileirão, Rogério Ceni declarou que abre mão da multa rescisória caso o São Paulo queira demiti-lo depois da final da Sul-Americana. O Tricolor encara o Independiente Del Valle, do Equador, no dia 1º de outubro, às 17h, em Córdoba, na Argentina.

Nos bastidores do clube, porém, essa possibilidade não está em discussão. A ideia da diretoria é sustentar o planejamento, independentemente do resultado da decisão contra o Del Vale.

Rogério Ceni teve o contrato renovado com o São Paulo até o fim de 2023, mas desabafou sobre a missão de participar da reconstrução do clube. Aliás, essa é uma das bandeiras defendidas pelo treinador nas últimas semanas.

As declarações de Ceni repercutiram sem ruídos dentro da cúpula são-paulina e foram vistas como algo “normal” pela presidência. Ceni é enxergado como peça fundamental no processo de reconstrução do clube, que possui uma dívida na casa dos R$ 700 milhões.

O treinador desabafou sobre comentários de que poderia deixar o clube se fosse eliminado pelo Atlético-GO, na última quinta-feira. O Tricolor venceu os goianos nos pênaltis e avançou para a final da Sul-Americana.

Há confiança no trabalho, apesar do desempenho no Brasileirão. O São Paulo ocupa 13ª colocação com 31 pontos, cinco acima da zona de rebaixamento. Nas últimas onze rodadas, o Tricolor venceu apenas um jogo – 3 a 0 no Red Bull Bragantino.

A renovação antecipada é reiterada na diretoria como símbolo de confiança dentro do São Paulo. O clube anunciou o novo compromisso antes do duelo decisivo contra o Palmeiras, pela Copa do Brasil.

Por outro lado, o próprio Rogério Ceni se mostra confiante no papel da diretoria. O treinador comentou sobre os direitos de imagem atrasados de boa parte do elenco, mas enxerga uma solução.

“Eu sei que tem atrasado, mas eles vão pagar, são ponta firme. Vou tentar fazer o time ser campeão, trazer a honra, o orgulho de volta. Por isso vou batalhar, tentar fazer o São Paulo campeão”, disse o treinador, já projetando a decisão na Argentina.

“Não precisa me dar dinheiro de multa. (Depois da final) se quiser continuar, continuamos”, declarou o treinador, prestigiado para seguir em 2023 independentemente do resultado da final.