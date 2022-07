Ceni lamenta desfalques e valoriza vitória do São Paulo: “Era jogo decisivo” 

Tricolor faz 2 a 1 no Atlético-GO e conquista primeiro triunfo fora de casa no Brasileirão.

O São Paulo conquistou sua primeira vitória fora de casa no Campeonato Brasileiro no domingo (3.jul). O Tricolor bateu o Atlético-GO por 2 a 1, e Rogério Ceni valorizou a conquista dos três pontos e a retomada das vitórias na competição.

“Era muito importante (ganhar fora de casa). Aqui o jogo é muito duro, muito físico. É uma equipe boa. É difícil vir aqui e conquistar a vitória, é um time bem armado. Nós vínhamos de uma viagem muito longa, eles também viajaram, foram ao Paraguai, mas a gente pro Chile. Com um grupo pequeno de jogadores, fico feliz pela vitória, por conseguir colocar o dois na frente. Chegamos aos 22 pontos”, afirmou Rogério Ceni.

“Hoje a vitória era primordial para a gente, a gente arriscou mais do que o normal fisicamente, era um jogo decisivo para nossas pretensões e nossas colocações. A gente ficaria em colocação muito ruim no campeonato em caso de derrota”, acrescentou.

Com o resultado, o São Paulo foi aos 22 pontos e subiu para a sétima colocação do Brasileirão.

O ponto negativo do confronto ficou por conta das suspensões por cartão amarelo. No próximo domingo, diante do Atlético-MG, Rodrigo Nestor, Gabriel Neves, Diego Costa, Léo e Luciano estão fora.

“Perdemos muitos jogadores, tinha muita gente pendurada, e o árbitro gostava bastante do cartão amarelo. Mas valeu a vitória. Diante de todo o cansaço, da superação, agora temo um dia a mais para tentar recuperar todo mundo. Vamos buscar a classificação na Sul-Americana”, comentou Ceni.

Na próxima quinta-feira, às 21h30, o Tricolor recebe a Universidad Católica, do Chile, após a vitória por 4 a 2 no jogo de ida das oitavas de final da Sul-Americana.

Ceni terá novamente problemas na escalação, já que, além de nove atletas lesionados, então terá à disposição Igor Vinicius, Calleri e Rodrigo Nestor, expulsos no confronto de ida.

“Com esse dia a mais que temos… de quinta para domingo é um jogo, de domingo para quinta é outro jogo. Parece que não, mas 24 horas fazem muita diferença para a recuperação de um atleta. Vamos com o melhor que a gente tenha na quinta, dentro da disponibilidade que a gente tem. Hoje teríamos 18 com condições de jogo, vamos torcer para que o Rafinha tenha pego só um resfriado e tenha condições de treinar”, analisou.

O São Paulo folgou na segunda-feira e retorna aos treinos nesta terça (5), no CT da Barra Funda.

