Ceni discute com Marcos Paulo em treino, e jogadores do São Paulo reclamam do técnico com diretoria 

Post nas redes sociais do meia gerou discussão entre o treinador e o atleta na reapresentação do elenco após queda no Paulista; colegas se solidarizam com jogador.

A reapresentação do São Paulo, ocorrida na manhã da última quarta-feira, foi marcada por uma ríspida discussão entre o técnico Rogério Ceni e o meia-atacante Marcos Paulo.

O atrito se deu durante o treino, na presença dos demais atletas do elenco, que não gostaram da postura do treinador e reclamaram com a diretoria.

Ceni reuniu os jogadores antes da atividade, a primeira após a eliminação do Paulistão, e pediu para Marcos Paulo explicar uma postagem que fez nas redes sociais com a frase “hipocrisia e simpatia é uma junção venenosa”. O jogador também curtiu comentários críticos ao treinador.

Segundo relatos, a abordagem deixou atletas constrangidos e teve o treinador até levantando o dedo em riste.

Como resposta, o meia-atacante negou qualquer indireta ao treinador e citou apenas o gosto musical como justificativa para o post.

Marcos Paulo seguiu com o grupo e participou normalmente da atividade com os atletas que atuaram por menos tempo ou ficaram fora do duelo com o Água Santa.

Parte do grupo foi solidário a Marcos Paulo e não gostou do tom usado pelo treinador com o meia-atacante, que atuou em apenas cinco partidas no Paulistão, nenhuma como titular.

Alvo da cobrança na quarta-feira, o atleta foi elogiado por Ceni publicamente no início da semana.

Em entrevista concedida na segunda, depois da queda para o Água Santa, o treinador comentou sobre as virtudes técnicas do atleta de 22 anos, mas cobrou evolução para usá-lo mais.

“Ele treina tecnicamente bem, uma intensidade pouco abaixo, mas o Caio Paulista não treina mal, por isso entra. Erison não treina mal. Ele era uma opção para poder entrar. Diante de um jogo mais firme, acho que as escolhas foram corretas”, disse.

Segundo relatos de pessoas que convivem com o dia a dia na Barra Funda, Marcos Paulo tem desempenho satisfatório em questões gerais de treinamento, como parte física e de movimentação. Alguns números, inclusive, estão acima da média do grupo.

*Com informações do ge