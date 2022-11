Cemitérios Municipais de Votuporanga e Simonsen abrem das 6h30 às 18h30 nesta quarta-feira

Confira os horários de missas e cultos, bem como o que abre e fecha dos serviços públicos neste feriado.

Em virtude da celebração do feriado de Finados, nesta quarta-feira (2.nov), a Secretaria da Cidade de Votuporanga informa que os dois Cemitérios Municipais, de Votuporanga e de Simonsen, abrirão às 6h30 e fecharão às 18h30.

Às 7h, o padre Márcio Tadeu, da Paróquia Senhor Bom Jesus, celebra a tradicional missa no Cemitério de Votuporanga. Em seguida, às 9h, 9h30 e 10h, e à tarde, às 15h, 15h30 e 16h, pastores da Igreja Universal do Reino de Deus celebrarão cultos. Em Simonsen, a programação da missa será às 8h30, com o padre Alexandre, da Paróquia São Cristóvão.

Durante as visitações nos Cemitérios, a orientação para a população que pretende efetuar alguma atividade de limpeza, é de que seja executada apenas com utilização de tecidos, não sendo permitidos baldes ou mangueiras, já que o prazo para esse serviço encerra nesta segunda-feira (31/10). A medida visa organizar o local, com o objetivo de eliminar detritos e sujeiras que causariam transtornos nas visitações durante o dia de Finados.

Prevenção contra a dengue

Com a ocorrência de chuvas durante estes últimos dias, a Secretaria da Saúde alerta para os cuidados contra a dengue. Nesta segunda e terça-feira, equipes da Vigilância Ambiental estarão no Cemitério Municipal orientando a população sobre os riscos de determinados objetos se transformarem em criadouros. Faixas também serão fixadas no local para reforçar as medidas preventivas.

Entre as orientações estão: retirada dos plásticos que envolvem as flores antes que sejam depositadas próximas aos túmulos; não descartar objetos que possam acumular água, como pratinhos de flores e suportes para velas, além de copos plásticos, garrafas pet e sacolas.

Passado este período intenso de visitações no Cemitérios, no dia 3 de novembro, equipes da Vigilância Ambiental retornarão ao local para eliminação de possíveis criadouros do mosquito Aedes aegypti.

Expediente das repartições públicas

Durante a quarta-feira (2/11), o expediente das repartições públicas da administração direta e indireta ficará suspenso. Na área da Saúde, os serviços de urgência e emergência funcionam normalmente com a Unidade de Pronto Atendimento 24 horas (UPA) e o Hospital “Fortunata Germana Pozzobon”, além do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A Saev Ambiental mantém o serviço de plantão 24 horas pelo 0800-770-1950. O Bosque Municipal “Maximino Hernandes”, que conta com a Trilha Ecológica, no bairro Vale do Sol, estará aberto para visitação, das 7h às 19h; e o Horto Florestal “Sérgio Ramalho Matta” estará fechado no feriado.

A coleta de lixo comum noturna será antecipada para às 15h; a coleta seletiva e a varrição de ruas não serão realizadas no feriado. As três unidades do Ecotudo funcionarão normalmente, das 7h às 19h.

O Centro de Cultura e Turismo, no Parque da Cultura, também não terá expediente nesta quarta-feira (2/11), no entanto, como já é de conhecimento de todos, independente do funcionamento do Centro de Cultura e Turismo, os atrativos existentes no entorno do Parque da Cultura ficam sempre à disposição da população, como playground, pista de caminhada e ciclismo, espaços para piquenique e quadras esportivas.