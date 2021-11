Cemei Orozília e Cemei Aracy serão ampliados com recursos do Estado 

Anúncio foi oficializado pelo então governador em exercício, presidente da ALESP, Carlão Pignatari, durante evento no Centro de Convenções na última segunda-feira.

Em meio aos anúncios de cerca de R$ 80 milhões de investimento do Governo do Estado para Votuporanga realizados pelo então governador em exercício, Carlão Pignatari, na última segunda-feira (1º), no Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo”, duas escolas municipais serão contempladas com obras de ampliação e melhorias de infraestrutura: o Cemei “Orozília do Carmo Ferreira”, localizado na Avenida Nove de Julho, bairro Cecap II; e o Cemei “Prof.ª Aracy Panazzolo de Mattos”, na Rua Adolfo Casado, Jardim Alvorada.

Após a confirmação oficial da inclusão de Votuporanga no Plano de Ações Integradas do Estado de São Paulo – PAINSP, que destinará recursos para ampliar as duas escolas, as equipes técnicas das Secretarias de Planejamento e da Educação estão definindo as melhorias necessárias para cada unidade e, em seguida, serão elaborados os projetos e orçamento para realização das obras.

O PAINSP faz parte do Programa SP Sem Papel e é um novo Plano elaborado pelo Governo do Estado que teve o Decreto nº 66.177, assinado pelo então governador em exercício, Carlão Pignatari, e publicado na Imprensa Oficial na última semana. Ele tem como objetivo oferecer um novo formato de parceria do Estado com os municípios, para tornar a transferência de recursos técnicos, materiais e financeiros mais ágil e desburocratizada. “Na prática, alteram-se as diretrizes da forma de adesão e formalização da pactuação dos programas de Regime de Colaboração promovidos pela Seduc-SP, de forma a substituir o instrumento Convênio pelo modelo de Termo de Compromisso. Os trâmites para formalização de Termos de Compromisso serão totalmente informatizados, fornecendo transparência e celeridade ao processo”, informou o Estado.

Outros investimentos

Durante o anúncio dos investimentos, o então governador em exercício, presidente da ALESP, Carlão Pignatari, também assinou autorização para recuperação e pavimentação de estradas da região pelo Programa “Novas Estradas Vicinais”, totalizando R$ 57,2 milhões. Votuporanga foi contemplada com melhorias nas vicinais que dão acesso aos municípios de Parisi (Ângelo Commar) e Álvares Florence (Herbert Mequi). Outros R$ 4 milhões foram autorizados para obras de infraestrutura urbana no município, que contempla também a implantação de uma Usina fotovoltaica que vai beneficiar entidades de Votuporanga.

Carlão também autorizou investimentos do Estado na ordem de R$ 835 mil para um Centro de Saúde; R$ 790 mil para a construção da Casa da Juventude; e R$ 765 mil para construção de um Centro de Convivência.

Ainda na Educação, o governador em exercício autorizou cerca de R$ 12 milhões de investimentos para a construção de uma escola estadual no Parque Vida Nova Votuporanga III com 12 salas para o atendimento de alunos; bem como adequações elétricas para climatização de nove escolas estaduais e ampliação de duas salas de aula na escola estadual “Professora Juraci Lima Lupo”.

Durante o ato, Votuporanga também foi contemplada com 250 cestas básicas pelo Programa Alimento Solidário e pelo Programa Vale Gás, 1.256 famílias serão contempladas.

“Representar o Governador do Estado de São Paulo na minha cidade é uma felicidade. Essa região é a responsável por eu ser deputado estadual durante minhas três eleições. Tenho uma gratidão enorme e por isso sou um deputado eminentemente da nossa região distrital”, disse Carlão Pignatari.

O prefeito Jorge Seba, ressaltou a importância de Votuporanga ter um representante ocupando o cargo máximo do Estado. “Agradecemos ao Carlão não só por enviar os recursos, que são muito importantes em todas as áreas, mas pela demonstração de carinho que ele tem pela nossa região. Aqui está a sua representatividade regional por todo o Noroeste Paulista. Um deputado municipalista que traz recursos e sempre privilegia a nossa região”.

Participaram do anúncio do Governo de São Paulo, em Votuporanga, representantes dos Poderes Executivo e Legislativo de toda a região Noroeste Paulista, bem como o deputado federal Geninho Zuliani e o subsecretário de Articulação Regional da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, Patrick Tranjan.