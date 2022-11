Ceias de Natal e Ano Novo no Foz do Marinheiro

Opção para quem quer apenas aproveitar uma noite inesquecível com shows e gastronomia de alto padrão.

As datas mais esperadas do ano estão chegando e com a ocupação para hospedagem praticamente completa, o Foz do Marinheiro abrirá uma opção para que visitantes possam desfrutar apenas das Ceias de Natal e Ano Novo.

“Para o Natal estamos com todos os apartamentos e a Casa Sede ocupados, mas para o Ano Novo, restam os últimos quartos para que as famílias possam vir e ficar hospedados. Com essa alta procura e com menos de dois meses para as festas, resolvemos oferecer para as pessoas que moram perto, que venham apenas para nossas Ceias”, comenta a proprietária do hotel, Valéria Foz.

No Natal, haverá a chegada do Papai Noel, uma Ceia completa com buffet à vontade com saladas, entradas, guarnições, pratos principais e sobremesa. A noite do dia 24 será animada com o show de Gabi Honorato.

O Ano Novo terá como tema: 4 estações e sensações, onde os convidados poderão desfrutar de um cardápio que passará pelo Outono, Inverno, Primavera e Verão. Haverá também show ao vivo, queima de fogos e uma atração surpresa!

“Com todo nosso conhecimento em eventos e com a parceria dos melhores profissionais da região, nossas noites festivas de final de ano prometem ser inesquecíveis”, completa Valéria Foz.

Para adquirir as Ceias, basta entrar em contato com a central de vendas do hotel que atende no telefone e WhatsApp do mesmo número: (17)3466-6133.

Eco Resort Foz do Marinheiro – Cardoso | São Paulo