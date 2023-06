CDHU convoca sorteados para conjunto habitacional em Valentim Gentil 

O empreendimento tem 143 moradias com dois quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço, com área útil de 47,87 m².

A CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo), por meio de edital, anunciou que iniciará a convocação dos sorteados para o Conjunto Habitacional “Manoel Zacarias da Silva”, em Valentim Gentil/SP, até que se preencham todas as vagas disponíveis.

O empreendimento, localizado na Av. Raphael Cavalin, s/n, compreende 143 moradias com dois quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço, com área útil de 47,87 m².

As unidades habitacionais serão distribuídas entre os sorteados, de acordo com o grupo e a ordem de classificação no sorteio realizado em 19 de dezembro do ano passado, sendo: 77 moradias para atendimento de famílias com renda de 1 até 3 salários mínimos; 30 para famílias com renda acima de 3 até 5 salários mínimos; 9 para famílias com renda acima de 5 até 10 salários mínimos; 11 para pessoas com deficiência; 8 para idosos; 5 para indivíduos sós; e 3 para policiais e agentes penitenciários.

Entrevista de habilitação

A CDHU também publicou a lista com os nomes dos sorteados que foram convocados por telegrama para a entrevista de habilitação, que será realizada no Ganha Tempo de Valentim Gentil, a partir desta segunda-feira (19.jun), bem como as respectivas datas e horários para comparecimento.

Vale frisar que o não comparecimento a essa etapa será considerado como desistência do processo de habilitação a uma moradia do Conjunto Habitacional “Manoel Zacarias da Silva”.

O edital de convocação completo, incluindo a relação de documentos necessários, e a lista com os nomes dos sorteados convocados para a entrevista de habilitação podem ser acessados no seguinte endereço eletrônico: https://www.valentimgentil.sp.gov.br/portal/noticias/0/3/1989/edital-de-convocacao-cdhu.

Mais informações podem ser obtidas na unidade local da CDHU, localizada no Ganha Tempo de Valentim Gentil (Av. Horácio Gonçalves de Moraes, nº 5-17, Centro).