CBF vê Ancelotti mais difícil, mas aguarda reunião na Espanha antes de buscar plano B para Seleção 

Entidade descarta sugestão para esperar técnico italiano até 2024; busca por substituto de Tite deve ganhar novos capítulos na próxima semana com viagem de Ednaldo Rodrigues à Europa.

Antes confiante em ter o técnico Carlo Ancelotti no comando da seleção brasileira, a CBF passou a tratar a contratação do italiano como difícil e já admite ter de buscar um plano B.

Porém, a entidade ainda aguarda uma reunião com o treinador do Real Madrid na próxima semana, quando o presidente Ednaldo Rodrigues estará com a Seleção na Espanha para amistoso contra Guiné, no sábado – não há confirmação se a conversa será de forma presencial. Qualquer movimento em busca de outro treinador só será feito após o encontro com Ancelotti.

O italiano vem dando seguidas entrevistas nas quais reitera que permanecerá na próxima temporada no Real Madrid, clube com o qual tem contrato até o meio de 2024.

Nos bastidores foi sugerido que a Seleção esperasse mais um ano pelo treinador, mas a CBF descarta essa possibilidade.

Desde o fim de 2022, a confederação brasileira tinha uma sinalização de pessoas próximas a Ancelotti de que assumir a equipe pentacampeã mundial era algo que o seduzia. Porém, o italiano não quer deixar o Real Madrid em litígio e, mesmo com a perda do título espanhol e a queda na semifinal da Liga dos Campeões, ele foi mantido no cargo.

Na semana passada, Thássilo Soares, agente de Vini Jr, assumiu o papel de interlocutor da CBF nas tentativas de contratar o treinador. Tatá, como é conhecido no meio do futebol, vive em Madri e tem entrada direta com Ancelotti e seus pares.

Em um primeiro momento, Ronaldo Fenômeno auxiliou a intermediar as conversas, o que aconteceu até os primeiros meses de 2023. Recentemente, no entanto, o ex-jogador optou por dar um passo atrás e não participar mais tão diretamente, sem deixar claro se algo o deixou desconfortável.

Na ausência de um treinador efetivo, Ramon Menezes, da seleção sub-20, foi escolhido para comandar a equipe interinamente. Ele esteve à frente do Brasil na derrota por 2 a 1 para Marrocos, em março, e voltará ao posto na data Fifa de junho, em amistosos contra Guiné e Senegal.

A seleção brasileira estreia nas Eliminatórias em setembro, quando a CBF espera já ter escolhido o novo técnico.

*Com informações do ge