CBF tem conversas avançadas por amistosos da Seleção contra EUA e México antes da Copa América 

Negociações estão bem encaminhadas para que confronto com americanos aconteça em Orlando e com mexicanos ainda com sede a definir. Partidas ainda serão com Diniz sob contrato.

A seleção brasileira está bem próxima de definir seu calendário para o ano de 2024. A CBF tem conversas encaminhadas para que os amistosos da data Fifa de junho sejam contra Estados Unidos e México em solo norte-americano.

Estes serão os últimos compromissos antes da Copa América que será disputada no mesmo país.

A previsão é de que o confronto com os EUA seja realizado em Orlando e já há liberação para isso mesmo que a cidade receba partidas da Copa América.

Com isso, o Brasil tem praticamente fechado seus jogos para o ano que iniciará com o clássico com a Inglaterra, dia 23 de março, em Wembley, em Londres, seguido do duelo com a Espanha, dia 26, no Santiago Bernabéu, em Madrid.

Calendário da Seleção em 2024:

Março – Inglaterra (dia 23) e Espanha (26)

Junho – EUA e México (ambos em negociação)

Copa América – 20 de junho a 14 de julho

Setembro – Equador (casa) e Paraguai (fora)

Outubro – Chile (fora) e Peru (casa)

Novembro – Venezuela (fora) e Uruguai (casa)

Resta ainda a dúvida sobre quem será o treinador da Seleção nas partidas de junho. A Data Fifa está marcada entre os dias 3 e 11 de junho, com Fernando Diniz ainda sob contrato. A CBF, por sua vez, segue confiante de que Carlo Ancelotti assumirá a equipe e poderá conseguir uma liberação do Real Madrid ao término da temporada após a final da Liga dos Campeões, dia 1º de junho, ficando disponível ainda da data final do vínculo, que é 1º de julho (quando a Copa América já estará em curso).

O calendário da Seleção conta ainda com a Copa América disputada entre 20 de junho e 14 de julho com 16 países da Conmebol e da Concacaf. Já estão garantidos os dez sul-americanos (Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile, Venezuela, Colômbia, Peru, Equador e Bolívia), além de EUA, México, Jamais e Panamá. Haverá ainda um playoff da Liga dos Campeões da Concacaf para definir as últimas duas vagas.

Com cinco derrotas, um empate e apenas três vitórias, o Brasil teve em 2023 um dos piores anos de sua história. Com sete pontos em seis rodadas, a Seleção é apenas a sexta colocação nas eliminatórias sul-americanas para a Copa de 2026.

*Com informações do ge