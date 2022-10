CBF remarca partida suspensa entre Corinthians x Goiás para sábado 

Jogo é válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro e será disputado na Serrinha, em Goiânia/GO.

Passado todo o imbróglio judicial, o Goiás recebe o Corinthians no próximo sábado (29.out), na Serrinha, em Goiânia/GO, em partida válida ainda pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo contará com a presença das duas torcidas e foi remarcado para 19h30.

A partida foi suspensa por conta da indefinição da presença ou não da torcida visitante no estádio Hailé Pinheiro (Serrinha). Horas antes do horário previsto para a bola rolar em Goiânia, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) suspendeu o jogo.

Na semana passada, houve uma reunião no Ministério Público do Estado de Goiás para a definição das normas de segurança para a realização da partida com a presença das duas torcidas.

Os compromissos firmados para garantir a segurança dos torcedores são:

Escolta dos torcedores membros das torcidas organizadas do Corinthians desde a entrada no Estado de Goiás até o estádio e o seu retorno;

Venda de apenas um ingresso por CPF mediante prévio cadastro facial no site disponibilizado pelo Goiás;

Isolamento do entorno do estádio seis horas antes do jogo;

Envio do cadastro dos torcedores que comprarem ingresso ao Batalhão Especializado de Policiamento em Eventos (Bepe).

Entenda o caso

Corinthians e Goiás se enfrentam em São Paulo, no dia 19 de junho, pelo primeiro turno do Campeonato Brasileiro, e membros das duas torcidas se enfrentaram na capital paulista.

Devido ao episódio, o Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) recomendou que a partida do segundo turno, em Goiânia, tivesse apenas a presença de torcedores do clube mandante (Goiás).

Inicialmente, a CBF acatou o pedido, porém, o Corinthians recorreu no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e conseguiu liminar para que sua torcida também estivesse presente na Serrinha.

O MP-GO então recorreu no Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO) e conseguiu decisão favorável para que o jogo tivesse torcida única. Diante do impasse, o STJD suspendeu o jogo horas antes da partida.

