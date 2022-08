CBF recebe aval da Federação Francesa para jogo da Seleção em Paris e avalia melhor logística 

Equipe de Tite joga dia 23 contra Gana, em partida que pode ser realizada em Londres, e diante da Tunísia, em negociação para jogar no estádio do PSG. Convocação sai dia 9 de setembro.

A CBF recebeu o aval da Federação Francesa de Futebol para realizar a partida contra a Tunísia em Paris. O jogo está marcado para o dia 27 de setembro e existe negociação para jogar no estádio do PSG, o Parque dos Príncipes, na capital francesa.

Ainda não há confirmação, porém, do local do confronto, porque a CBF avalia a melhor logística para as partidas. Isto porque o jogo contra Gana, que será realizado dia 23 de setembro, pode ser realizado em Londres. No atual cenário, a Seleção se apresentaria na capital inglesa e depois iria para a França.

“Pode ser os dois na França, pode ser um na França e um na Inglaterra”, disse o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, no intervalo do evento contra o racismo e violência.

A CBF tinha a intenção original de jogar duas partidas em Paris. Mas articulou plano alternativo – para possivelmente jogar na Inglaterra – caso não recebesse aval da Federação Francesa.

A convocação está marcada para o dia 9 de setembro – será a última lista de Tite antes da derradeira dos 26 convocados para o Catar. A seleção brasileira precisa entregar 55 nomes até o dia 21 de outubro – e a convocação final com 26 deve sair até o dia 14 de novembro.

O Brasil está no Grupo G da Copa, ao lado de Camarões, Sérvia e Suíça. A Tunísia está no Grupo D, com França, Austrália e Dinamarca. Gana no Grupo H, com Portugal, Uruguai e Coreia do Sul. O Mundial acontece entre os dias 20/11 e 18/12.