CBF prevê convocação final de Tite para a Copa no dia 7 de novembro 

Para evitar vazamentos, treinador “ameaça” divulgar os 55 da pré-lista no dia 21 de outubro, mas caso ainda será analisado pelo departamento de seleções.

Em tom de desabafo, o técnico da seleção brasileira masculina, Tite, disse que vai divulgar os 55 nomes da pré-lista para a Copa do Catar que a CBF precisa entregar para a Fifa até o dia 21 de outubro. O prazo vale para todas as seleções e antigamente tinha 35 nomes.

Mas o caso ainda será analisado pelo departamento de seleções na CBF, que não descarta a ideia. Na coletiva de imprensa, o treinador disse que preferia logo soltar todos os nomes para evitar vazamentos, como aconteceu na Copa de 2018. No entanto, ele foi acalmado, com bom humor, pelo coordenador da seleção Juninho Paulista.

Tite chegou a 122 convocados como treinador da Seleção. São 87 neste ciclo da Copa do Catar, sendo 50 estreantes na Seleção.

A CBF prevê a convocação final de Tite para o dia 7 de novembro – próximo ao prazo final da lista de 26 convocados, dia 14. Há possibilidade do evento ser realizado fora da sede da entidade para acomodar mais pessoas no auditório, que estava lotado para a penúltima lista de Tite.

Os 26 finais precisam necessariamente estar entre os 55 da pré-lista de Tite do dia 21 de outubro. A lista prévia serve para preparar os clubes da cessão de seus atletas. Desta vez, com a Copa no fim do ano, todos jogadores estarão liberados a partir de 13 de novembro. A apresentação é dia 14 de novembro.

No caso da seleção brasileira, a apresentação será em Turim, onde a seleção brasileira vai treinar e se hospedar dentro do centro de treinamento da Juventus, casa de três convocados nesta sexta-feira por Tite. Os laterais Danilo e Alex Sandro, além do estreante Bremer.

Fora os convocados nesta sexta-feira, Tite fez questão de elogiar alguns jogadores do futebol brasileiro e internacional que vem observando ao longo da temporada, ao lado da comissão técnica nos estádios. Veja a lista dos atletas citados que estão no radar e podem compor a lista de 55 nomes: