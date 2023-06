CBF estreita laços com Vini Jr e tem trunfo em contatos por Ancelotti 

Aproximação de Ednaldo Rodrigues tem como objetivo ações mais firmes contra o racismo. Empresário do atacante, Thássilo Soares assume papel de interlocutor com o treinador.

A CBF segue com Carlo Ancelotti como plano A para comandar a seleção brasileira, e a relação cada vez mais próxima com Vini Jr tem muito a ver com isso.

Os episódios de racismo que o atacante do Real Madrid sofre repetidamente na Espanha já haviam estreitado os laços com o presidente Ednaldo Rodrigues e o staff do jogador. Os contatos, que se tornaram quase diários após a partida contra o Valencia, há dez dias, fizeram com que Thássilo Soares, agente de Vini, assumisse o papel de interlocutor nas tentativas de contratar o treinador italiano.

Tatá, como é conhecido no meio do futebol, vive em Madri e tem entrada direta com Ancelotti e seus pares, o que serve até mesmo de termômetro para que Ednaldo Rodrigues insista em seu nome preferido ou mude a rota para o plano B. A situação de momento indica ainda mais paciência e contatos mais intensos após o término do Campeonato Espanhol, no próximo domingo.

A expectativa das partes é a de que a presença da seleção brasileira na Espanha a partir do dia 12, para o amistoso contra Guiné, dia 17, em Barcelona, permita encontros presenciais e seja decisiva para ditar os rumos da negociação. Até lá, os contatos entre Thássilo e Ednaldo permanecem constantes, seja para monitorar a situação de Ancelotti, mas, principalmente, para definir ações antirracistas na partida.

A CBF tem cuidado para que o ambiente se torne o mais favorável e confortável possível para Vini no estádio Cornellà-El Prat, que pertence ao Espanyol. Assim como aconteceu antes da convocação, o staff do jogador é consultado sobre todo protocolo desenvolvido para o evento. Além da CBF, a Real Federação Espanhola de Futebol também manifestou o desejo de tornar o amistoso um marco na luta contra o racismo após tudo o que ocorreu em La Liga ao longo do ano.

Carlo Ancelotti e Vinicius têm relação muito próxima e, apesar de o jogador não se envolver em questões relacionadas à Seleção, o convívio entre seus pares abre portas. A apuração aponta que, apesar das repetidas declarações de que cumprirá seu contrato até o fim, em meados de 2024, o treinador e o Real Madrid ainda não se aprofundaram no planejamento da próxima temporada.

Após a derrota por 4 a 0 para o Manchester City, na semifinal da Champions League, as reuniões seguiram a pauta de analisar o que deu certo e o que deu errado em 2022/23. Campeão da Copa do Rei depois de virar a semifinal contra o Barcelona no Camp Nou, o Real Madrid não conseguiu defender seu título da competição mais importante do continente e e viu o rival vencer La Liga com certa folga.

O cenário divide opiniões entre pessoas próximas de Ancelotti, mas a decisão final está nas mãos do treinador, que mantém, também para consumo interno, o discurso de que não pedirá demissão. Neste caso, a boa relação com Florentino Pérez será determinante, e a CBF também já se antecipou e manteve contatos cordiais com o presidente para evitar configurar assédio ao profissional com contrato em vigor.

Os contatos com Ancelotti tiveram início antes mesmo da Copa do Mundo do Catar, mas apenas para sentir a receptividade do italiano à ideia de dirigir o Brasil. Ficou claro nos bastidores que é algo que o seduz, desde que não entre em litígio com o clube pelo qual é bicampeão europeu.

Em um primeiro momento, Ronaldo Fenômeno auxiliou a intermediar as conversas, o que aconteceu até os primeiros meses de 2023. Recentemente, no entanto, o ex-jogador optou por dar um passo atrás e não participar mais tão diretamente, sem deixar claro se algo o deixou desconfortável.

Com a Espanha no roteiro para o mês de junho, a CBF tem missões bem definidas na bagagem: combater o racismo, vencer Guiné e ter com mais clareza uma posição de Ancelotti. E Vini Jr é determinante em todas elas.

