CBF consulta Vinicius Junior e usará amistoso da Seleção na Espanha como marco antirracista 

Brasil vai enfrentar Guiné, dia 17 de junho, em Barcelona, e Senegal, dia 20, em Lisboa. Procurado pela entidade, jogador do Real Madrid se coloca à disposição para atuar.

A CBF marcou dois amistosos para a próxima Data Fifa, em junho. A seleção brasileira entrará em campo nos dias 17, contra Guiné, e 20, diante de Senegal, em Barcelona e em Lisboa, respectivamente.

O objetivo da entidade que comanda o futebol no Brasil é dar voz à luta contra o racismo em meio aos ataques na Espanha contra Vinicius Junior.

A partida contra Guiné servirá para a CBF e a Federação Espanhola de Futebol corroborarem a luta contra o racismo na Espanha. Diante da delicadeza do tema, o atacante Vinicius Júnior, alvo de ataques de torcedores rivais em partidas do Real Madrid, chegou a ser consultado sobre a vontade de entrar em campo e disse que faz questão de atuar.

Para dar ainda mais força à luta contra o racismo, serão convidados a assistir à partida na Espanha os presidentes da Fifa, Gianni Infantino, e da Uefa, Aleksander Ceferin. A ideia é que os dois estejam juntos de cartolas da CBF e da Federação Espanhola.

Ramon deve ser o técnico; Ancelotti ainda na mira

Ainda sem um substituto para Tite, a CBF deve ter Ramon Menezes novamente à frente da seleção brasileira nos amistosos da próxima Data Fifa. O treinador está na Argentina com a equipe sub-20 para o Mundial da categoria e, de lá, faria a convocação para os jogos em junho.

A seleção brasileira irá se apresentar para os amistosos no dia 13, dois dias depois do término do Mundial Sub-20.

Enquanto isso, a CBF ainda sonha com a possibilidade de ter Carlos Ancelotti, técnico do Real Madrid, para substituir Tite. Apesar de o treinador já ter dito que continuará no clube na próxima temporada, a entidade ainda o trata como o plano A para a vaga.

A CBF quer aguardar o fim da temporada europeia por ter a expectativa de que o Real Madrid ainda possa liberar o treinador. A entidade não cogita pagar a multa rescisória. Somente depois de esgotada qualquer chance, o presidente Ednaldo Rodrigues vai buscar outro nome.

