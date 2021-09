CBF avalia pedir à Fifa para punir clubes ingleses por não liberar jogadores para a seleção

Ao todo, nove jogadores convocados por Tite para a seleção brasileira não foram liberados. São eles: Alisson, Fabinho e Roberto Firmino (Liverpool), Ederson e Gabriel Jesus (Manchester City) Thiago Silva (Chelsea), Fred (Manchester United), Raphinha (Leeds United) e Richarlison (Everton).

Se a punição for aplicada, os clubes ficariam impedidos de usar esses jogadores na primeira rodada do Campeonato Inglês após a interrupção para as Eliminatórias. O Chelsea e o Manchester United jogam pela Liga dos Campeões dentro do período compreendido pela punição.